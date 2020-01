"Cariño, es para avisarte que voy a ganar 50 millones": El regreso de Enrique Chicote al nuevo '¿Quién quiere ser millonario?'

‘¿Quién quiere ser millonario?’ se convirtió en uno de los formatos televisivos de mayor éxito durante años. Ahora, el formato cumple 20 años en la televisión desde que se estrenara en 1998 en canal inglés ITV. Atresmedia TV lo celebra con una serie de especiales que se estrenan en el prime time de Antena 3 desde este miércoles 22, cuando Erundino se reencontró con Juanra Bonet.

Pero no sólo Erundino, el de Los Lobos, pasará por el programa. Para conmemorar esta histórica fecha, algunos de los participantes más destacados de la historia de los concursos en España volverán a la televisión. Entre ellos, el legendario Enrique Chicote.

Chicote se hizo famoso cuando utilizó el comodín de la llamada para decirle a su mujer que iba a ganar 50 millones de pesetas, convirtiéndose así en el primer ganador de ‘¿Quién quiere ser millonario?’ en España. Su gran cultura, su templanza y su temperamento tranquilo ayudaron a que este director de instituto, ingeniero agrónomo y profesor se hiciera con el premio más alto de la historia de la televisión en España hasta ese momento, con el que pagó la entrada de un piso.

El programa se emitió en septiembre del 2000. Chicote llegó a la última pregunta sin gastar dos de los tres comodines del formato tradicional del concurso, el del 50% (que elimina dos de las cuatro posibles respuestas) y el de la llamada, que permite llamar a algún familiar o conocido para consultarle una pregunta.

El presentador, Carlos Sobera, hizo entonces la última pregunta: "¿De qué fruta se obtiene la copra?". Chicote contestó que quería "quemar" los comodines. Utilizó en primer lugar el del 50% para eliminar dos respuestas. Después, el de la llamada para hablar con su mujer. "Maribel, te llamaba para decirte que me voy a llevar 50 kilos. Era para avisarte, sin más problemas". Su mujer le preguntó que si es que ya ha acertado la pregunta. "No, pero me la sé", contestó Chicote. La respuesta era "coco".