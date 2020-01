​La investigadora Nuria López-Bigas, primera mujer en recibir el Premio ‘Doctores Diz Pintado’: “La ciencia es un trabajo internacional y es importante tener una financiación competitiva”

La Universidad de Salamanca ha hecho entrega en la mañana de este martes, 28 de enero, del Premio Nacional de Investigación en Cáncer ‘Doctores Diz Pintado’, que ha alcanzado su novena edición. En esta ocasión, la galardonada ha sido la investigadora Nuria López-Bigas, que se ha convertido en la primera mujer en recibir este reconocimiento.

La investigación por la que ha sido premiada Núria López-Bigas centra sus esfuerzos en la identificación de mutaciones causantes del desarrollo tumoral, y en el estudio de los procesos mutacionales que hacen que las células de nuestro cuerpo, y en particular las células tumorales, acumulen miles de mutaciones en su genoma. Su estrategia para abordar estas cuestiones consiste en analizar las mutaciones en miles de tumores con métodos de genómica computacional.

López-Bigas, perteneciente al Instituto de Investigación Biomédica (IRB) de Barcelona, ha señalado que es “un honor” recibir el premio por varias razones. La primera, por el gran prestigio que tienen los anteriores galardonados, ya que “el prestigio de un premio lo hacen la lista de premiados”. La segunda es por el “acto solemne” donde le ha sido entregado el premio, ya que ha sido durante la celebración de Santo Tomás de Aquino, patrón universitario, “y participar de esto es como participar en la historia académica de este país. Es una ilusión ser parte de esto”.

Y la tercera, y más importante, porque es la primera mujer, algo que ayuda a pensar “que hay mucho trabajo que hacer para llegar a la igualdad, también en visibilidad”. Porque como resaltó Nuria López-Bigas, “yo tengo igualdad en la calidad del trabajo” y además, “no soy la única investigadora ni hay poca gente, hay muchas mujeres que hacen un trabajo en la investigación del cáncer muy bueno, de muy alta calidad”. Por ello, pidió que el premio sirva para reflexionar “sobre la dificultad de la visibilidad que hay a alto nivel entre investigadores e investigadoras, y es bueno resaltarlo”.

Un trabajo en equipo fundamental para obtener estos resultados

Nuria López-Bigas también ha querido aclarar una cosa, y es que “aunque me lo dan a mí, porque es un premio nominal, los científicos de mi campo no trabajamos solos, lo hacemos con un grupo de investigación y hacemos todo conjuntamente”. Así, ha querido hacer el reconocimiento extensivo “a toda la gente de mi laboratorio: investigadores predoctorales, postdoctorales, técnicos, programadores, personal de apoyo… Todo este conjunto de gente que hacemos este trabajo para lograr el premio”.

Entre los logros más importantes obtenidos por el laboratorio de López-Bigas se encuentran el desarrollo de métodos bioinformáticos pioneros para identificar los genes causantes del cáncer y la creación de IntOGen y CancerGenomeInterpreter, plataformas bioinformáticas para análisis de mutaciones somáticas en tumores. También han estudiado el rol de algunos procesos concretos en el desarrollo del cáncer.

Una investigación que se centra en estudiar cómo mutan las células tumorales para desarrollar medicina de precisión

Nuria López-Bigas detalló, igualmente, en qué consiste el trabajo de su laboratorio, que se centra en “bioinformática o biología computacional” así como en la genómica de los tumores, ya que principalmente se dedican a analizar las mutaciones que se acumulan en el genoma de esas células tumorales.

Esto se puede observar gracias a las muestras tumorales que se obtienen de las biopsias -o tras las cirugías-. Estas muestras contienen células tumorales de las que se analiza el ADN a través de técnicas de secuenciación masiva que permiten leer todo el genoma y así identificar las mutaciones que ha adquirido.

Es decir, “se secuencia el tumor y se secuencia al paciente a través de una muestra de sangre” y, comparando las células tumorales con las células de personas sin cáncer, se pueden identificar las variaciones somáticas del tumor que son “las causantes del cáncer”.

Eso sí, también se encuentran dificultades, ya que hay miles de mutaciones y las causantes de los tumores suelen ser “tres o cuatro”, por lo que tienen un problema bioinformático a la hora de distinguir las mutaciones causantes (driver mutations) y las mutaciones passenger, “que están ahí pero no tienen ningún error en el desarrollo del tumor”.

Por tanto, el objetivo de la investigación es conocer cuáles son las causantes, ya que eso permitirá desarrollar varias aplicaciones, como conocer el desarrollo del cáncer desde el primer paso para así saber “nuevas terapias y tratamientos”. Es decir, saber qué ha ocurrido para que las células se comporten de manera anómala y pararlo.

Otra de las posibles aplicaciones es el desarrollo de medicina personalizada o de precisión, porque “cada tumor es distinto”. Aunque clínicamente se clasifiquen por un tipo de tejido -colon, hígado, pulmón-, cada tumor tiene un conjunto de mutaciones que no son iguales, por lo que no deberían recibir el mismo tipo de tratamiento. “Se podría afinar un poco más según las características moleculares”.

Asimismo, el laboratorio de López-Bigas ha explorado los análisis computacionales “por si podíamos ver si había mutaciones por la quimioterapia”, centrándose en las personas que sufrieron metástasis y habían sido tratados anteriormente. Con este trabajo han encontrado las “firmas mutacionales” más frecuentes de las quimioterapias, lo que para el grupo de investigación es “un paso muy importante”, puesto que pueden entender cuál es el efecto de la quimioterapia en las células del paciente y qué relación puede tener en los efectos secundarios.

“Es un primer paso, no para aplicar ya en las clínicas pero sí para tener indicaciones clínicas muy importantes” sobre las que trabajar. Una investigación desarrollada por un grupo “multidisciplinar”, algo en lo que insistió López-Bigas.

“La ciencia es un trabajo internacional, da igual Salamanca que Boston, y es importante tener niveles de financiación comparables a otros científicos”

La galardonada con el Premio Nacional de Investigación en Cáncer ‘Doctores Diz Pintado’ indicó, de la misma manera, que su grupo de investigación trabaja con datos generados en todo el mundo de centros diversos como Japón, China, Europa, Estados Unidos, India o Canadá, y que todos esos datos se pueden analizar “porque hay plataformas de colaboración entre científicos, que sabemos que cuantos más datos haya, más poder estadístico tendremos”.

Apuntando eso, quiso agradecer a todos los pacientes que permiten que sus datos puedan ser estudiados, ya que eso permite acumular una mayor cantidad de datos y, por ende, desarrollar técnicas de secuenciación masivas “que cada vez están más implementadas en muchos centros”.

Respecto al presupuesto que maneja, el grupo de investigación de López-Bigas cuenta ahora con dos millones de euros repartidos en cinco años gracias a ser un proyecto parte del European Research Council, “lo que nos permite hacer cosas y plantear proyectos más grandes y ambiciosos que los que habíamos hecho hasta el momento”.

De hecho, lamenta que la financiación a nivel nacional sea “muchísimo más pequeña en comparación”, porque si sólo tuvieran esa financiación serían “mucho menos competitivos”. Por ello, hizo un llamamiento, ya que “la ciencia es un trabajo internacional y da igual Barcelona que Salamanca, Boston o Cambridge. Competimos todos, y es importante tener niveles de financiación que sean comparables con otros científicos”.

Sobre un ‘Pacto por la Ciencia’ en España, López-Bigas recordó que “las políticas científicas no pueden depender del Gobierno que tengamos en cada momento”, porque se cambian en un periodo “relativamente corto de tiempo”, y la ciencia “es una inversión del país y de la sociedad a largo plazo”.

Por ello, cree que no puede estar supeditada “ni a los presupuestos ni a las nuevas elecciones”, ya que eso genera “incertidumbre y ansiedad” entre los científicos “porque no sabemos cuándo puede ser la próxima convocatoria o si se va a retrasar. No podemos trabajar así”, concluyó.

“Nuestras células mutan cada día, es un proceso normal”

López-Bigas también indicó que la gente no ha de preocuparse, ya que “nuestras células mutan cada día, es un proceso normal”, puesto que cada vez que se replica una célula “hay una tasa de error en el ADN”.

Por ello, insistió en que “ni hay que dejar de salir a la calle para no tomar la luz ni dejar de darse quimioterapia, porque salvan muchísimas vidas. Es decir, no cambia nada a nivel clínico, sino que sirve para mejorar los tratamientos”, prosiguió la investigadora.

Igualmente, recordó la edad es uno de los factores que más influyen a la hora de las mutaciones celulares, y que cuanto más mayor se es, más mutaciones se dan en las células en comparación que cuando somos jóvenes. “Es el proceso lógico de envejecimiento”.

El Premio Nacional de Investigación en Cáncer ‘Doctores Diz Pintado’ de la Universidad de Salamanca otorga 15.000 euros al ganador

La Fundación de Investigación del Cáncer de la Universidad de Salamanca – Centro de Investigación del Cáncer convoca anualmente el Premio Nacional de Investigación en Cáncer ‘Doctores Diz Pintado’ para reconocer la contribución de jóvenes investigadores españoles al desarrollo científico de la Investigación Oncológica.

Los investigadores candidatos, menores de 46 años, deben haber desarrollado un trabajo relevante en cualquier área de la oncología a nivel básico, clínico, traslacional o epidemiológico. Por tanto, su aportación científica debe haber generado, desarrollado o aplicado nuevos conocimientos biológicos y clínicos sobre el cáncer. El premio consiste en una dotación única de 15.000 euros, un diploma acreditativo y un objeto conmemorativo.

El presidente de la Fundación ‘Doctores Diz Pintado’, Nicolás Rodríguez, quiso recordar que la doctora Diz Pintado, cuando creó el premio, buscaba otorgar el apoyo que necesitan los jóvenes. “Ella se volcó en la docencia y no tanto en la investigación, por lo que para ella que este premio fuera dedicado al reconocimiento de los que son punta de lanza era muy importante”, indicó.

Igualmente, Nicolás Rodríguez afirmó que otro de los valores que quiere destacar el premio es “el trabajo en equipo y la colaboración entre disciplinas”, algo que se cumple en esta ocasión.

Por último, quiso agradecer al Comité Científico, con el doctor Eugenio Santos a la cabeza, que se encargue de valorar los diferentes expedientes, ya que la fundación la integran en su mayoría juristas. Además, también mostró su agradecimiento “a los premiados y a todos los solicitantes”, que cada vez son más y más jóvenes.

Una figura “reconocida nacional e internacionalmente”

Por su parte, la vicerrectora de Investigación, Susana Pérez, dio la enhorabuena a Nuria López-Bigas por su investigación, ya que para la Universidad de Salamanca “es un orgullo contarla entre sus premiados”, haciendo así su currículo más extenso, ya que se suma a la beca ERC Consolidator Grant que recibió en 2015; al premio de Investigación Biomédica de la Fundación Banco de Sabadell que recibió en 2016, mismo año desde que es miembro electo de la Organización Europea de Biología Molecular (EMBO). Y, en el año 2011, recibió el premio nacional de investigación al talento joven por la Generalitat de Cataluña.

De hecho, Eugenio Santos afirmó que hubo unanimidad en el Comité Científico a la hora de otorgar el premio ya que Nuria López-Bigas es una figura “reconocida nacional e internacionalmente”, con más de 100 publicaciones en revistas científicas de impacto, ha participado en diferentes proyectos e iniciativas internacionales y que desde 2006 lidera el Grupo de Investigación en Genómica Biomédica.