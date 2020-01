Viloria ha indicado que el motivo de la moción no ha sido un capricho, ha sido porque "se ha llegado a un momento en el que el Ayuntamiento está bloqueado". "De una mayoría que tenía el señor alcalde con cinco concejales se ha quedado con tres, y esto ha generado que el Consistorio haya perdido el control. Lleva sin convocar un sólo pleno desde septiembre y no permite que se realice cualquier obra que podamos hacer", ha comentado.

"Nosotros no vamos a entrar en polémicas sobre caceroladas promovidas por las personas que gobiernan en la sombra. La libertad está en asumir lo que pasa y yo, desde el primer momento, he sido crítico con Agustín. No lo niego, siempre he dicho que su actitud no era la adecuada y teníamos que mejorar, que esto no era un revanchismo entre vecinos. Entonces, poco a poco esta fractura se ha ido acentuando y presenté mi dimisión al mes y medio de estar en el Gobierno del Ayuntamiento", ha explicado a los presentes en la sala.

"El alcalde ha tenido oportunidad desde el mes de septiembre de solucionar el problema y no ha habido nada más que un encuentro con él. Ninguna llamada telefónica. En ese encuentro se le ofreció estar en el Ayuntamiento gobernando conjuntamente con Ciudadanos, y no quiso", ha concluido Audacio Viloria.