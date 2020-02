Buscan crear en la ciudad un grupo de ayuda mutua para que los salmantinos con fobia social y trastornos de ansiedad sepan que no están solos

Las personas que sufren este tipo de trastornos de ansiedad y fobia social se aíslan del resto de personas y viven un auténtico calvario. La Asociación Española de Ayuda Mutua contra Fobia Social y Trastornos de Ansiedad (AMTAES) buscan crear, como en otras provincias, un Grupo de Ayuda Mutua en Salamanca para que los salmantinos con estos problemas sepan “que no están solos”

Miedo a salir de casa, a hablar con tu propio jefe, evitar ir a cualquier tipo de eventos o incluso no poder hablar por teléfono; son solo algunos de los problemas a los que se tienen que enfrentar las personas que sufren Fobia Social o Trastornos de Ansiedad. Cosas que complican significativamente el devenir de sus días y hacen pasar un auténtico calvario para aquellas personas que lo sufren.

AMTAES, son las siglas de la Asociación Española de Ayuda Mutua contra Fobia Social y Trastornos de Ansiedad, una organización constituida por afectados, familiar y allegados que se comprometen a prestarse apoyo mutuo para poder hacer sus vidas algo más sencillas. Ahora quieren alzar la voz para que en Salamanca se pueda crear un Grupo de Ayuda Mutua (GAM) y los salmantinos afectados puedan, al igual que en otras provincias, ayudarse mutuamente.

Estas personas sufren un grupo de problemas psicológicos mal conocidos en la sociedad y sus efectos negativos son poco valorados, pero son un gran problema para aquellos que tienen que aprender a convivir con ellos.

Quedada de GAM Vizcaya

Judith Vela es coordinadora de medios de comunicación en AMTAES, pero como la asociación está formada por personas afectadas y Judith sufre un tipo de fobia social que le impide hablar con personas desconocidas por teléfono, cede el testigo de informarnos sobre la actividad de la asociación a Isabel Márquez, coordinadora de GAM Vizcaya y secretaria a nivel nacional.

“La asociación tiene como objetivo dar visibilidad a los problemas que sufren las personas que tienen estos trastornos de ansiedad o fobias sociales; que conozcan la capacidad de limitaciones que tenemos a la hora de afrontar nuestra vida”, cuenta a este medio Isabel.

“También tenemos gente que sufre agorafobia -miedo a los espacios abiertos- que viven un auténtico problema. En mi caso concreto, tenemos personas afiliadas a la asociación que nunca hemos visto en persona porque no han sido capaces de salir de casa. Luego, sin embargo, hay otros miembros con este trastorno que, gracias a sus familiares han podido acudir a nuestros grupos de ayuda mutua”, continúa explicando Isabel.

“Algunas personas con fobia social no pueden hacer cosas tan normalizadas como comer o beber en público. Lo temen muchísimo”

Para situarnos mejor sobre el desarrollo de la organización y a las personas que engloba, Isabel nos ha explicado en qué consisten las fobias sociales y los trastornos de ansiedad. “Para las personas que padecen fobias sociales les resulta muy difícil relacionarse, porque lo temen muchísimo, porque siempre están pensando que la gente les está juzgando y lo pasan verdaderamente mal. No pueden hacer cosas tan normalizadas para el resto de la sociedad, como beber en público o comer”, nos explica la coordinadora de GAM Vizcaya. Asegura, por otro lado, que existen diferentes niveles de afectación y cosas que les afectan, por ejemplo, “hay personas a las que no les condiciona tanto su día a día, pero no pueden acudir a reuniones, eventos como bodas, participar en fiestas… y otros que en el trabajo se sienten siempre observados”.

GAM de Cantabria en la bahía de Santander

En el caso concreto de Judith, persona que se ha mencionado en este texto y que coordina los medios de comunicación de la asociación, no puede atender llamadas de personas desconocidas. Si no les queda más remedio lo hacen, pero después lo pasan muy mal y no se recuperan hasta media hora después de estar en casa y “no dejan de darle vueltas. Lo pasan tan mal que evitan que eso vuelva a suceder y por ello comienza a producirse un aislamiento del que es muy difícil salir, además, por ello, carecen de habilidades sociales. Como sufren, rehúyen”, admite Isabel.

Las personas que sufren trastornos de ansiedad, por otro lado, sufren episodios de verdadero pánico en situaciones como el ámbito laboral que les puede llevar a tener un ataque. “Cosas como hablar con el jefe o con personas de más autoridad o en un evento”

Los salmantinos no están solos

Desde AMTAES se han puesto en contacto con SALAMANCA24HORAS.COM para dar visibilidad a la necesidad de crear un grupo de ayuda mutua en Salamanca, para que todas las personas afectadas que viven en le provincia no se sientan solas.

“Cuando creamos un grupo, se pone un coordinador y con el listado de los socios nos ponemos en contacto por correo electrónico, porque claro, por teléfono para algunos es complicado. Luego hablamos y hacemos una reunión para conocernos. Entonces a raíz de ahí realizamos charlas, exponemos nuestros problemas, nuestras preocupaciones y nos ayudamos mutuamente. Incluso realizamos quedadas para hacer senderismo, ir a un museo… todo esto nos ayuda mucho”, cuenta Isabel desde Vizcaya.

GAM de Santander en los parques o paseos del palacio de la Magdalena

“Para crear el grupo de Salamanca sería muy bueno que empezara como el nuestro. Existe un área de socios en Facebook, un grupo cerrado solo para socios. Aquí lo que hace cada miembro de las respectivas provincias es dejar un comentario y empezar a conocerse, como por ejemplo con un cuestionario, como hice yo. Realizamos nuestra primera reunión con cuatro personas -mínimo para crear un GAM- nos empezamos a conocer y a partir de ahí el grupo ha ido creciendo. Se da el caso que hay socios que no han participado nunca pero que ya han dado un gran paso solo con asociarse, aunque todavía no hayan conseguido ir”, continúa explicando Isabel.

“Se puede salir del aislamiento, del sufrimiento. Un grupo ayuda a los afectados a sentirse comprendidos y ayudados”

Desde AMTAES recalcan la importancia de crear estos grupos de trabajo porque “viene muy bien el hablar entre personas que sufren tus mismos problemas y te entienden. Es una ayuda mutua. A veces escuchas al otro y otras veces es el otro el que te puede echar una mano. Se mejora con el simple hecho de salir de casa y de relacionarse. Eso ya es un gran paso”, asegura Isabel.

Por otro lado, hay una red de voluntarios que “están mejor o solo tienen ansiedad, no fobia social, y se prestan a salir a acompañar a las personas que sí lo sufren a hacer gestiones o simplemente dar un paseo”.

Por último, anima a todas las personas que se encuentren en esta situación en Salamanca para dar un paso adelante. “Yo les diría que si tienen ansiedad, fobia social o agorafobia que existe una salida. Que pueden salir del aislamiento y del sufrimiento creando uno de estos grupos. Porque te vas a sentir comprendido y ayudado y no vas a estar solo”, finaliza recomendando Isabel Márquez, coordinadora de GAM Vizcaya y secretaria de AMTAES a nivel nacional.