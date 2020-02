​Indignación entre los vecinos de Salamanca por las prácticas incívicas de los jóvenes de fiesta por el CODEX

Este pasado jueves, 13 de febrero, llegaba uno de los días grandes del año universitario. La Facultad de Derecho celebraba sus fiestas, reuniendo a una gran cantidad de estudiantes que salían por primera vez tras terminar la primera convocatoria de exámenes en lo que es la primera gran fiesta universitaria del año natural.

Y es que el CODEX cada año va ganando más prestigio entre los jóvenes y, por lo tanto, más afluencia a las diferentes fiestas que se producen por los bares del centro de la ciudad desde primera hora de la tarde -e incluso el mediodía-.

Esto, sin embargo, no siempre es sinónimo de diversión. O, al menos, no para aquellos que no salen de fiesta y se ven perjudicados por los comportamientos de los y las jóvenes que, afectados por el consumo de alcohol, ven nublado su conocimiento y realizan prácticas incívicas que indignan a los ciudadanos de Salamanca y, sobre todo, a los vecinos de las calles donde se producen estos hechos.

Concretamente, una de las grandes quejas que ha dejado el CODEX desde este jueves por la tarde era que la juventud que se encontraba de fiesta utilizaba la propia calle para hacer sus necesidades menores. El de evacuar es un acto tan ‘natural’ cuando se está bebiendo -ya sea agua o alcohol- como necesario, lo que provoca que una multitud de personas, al no poder -o querer- aguantar las colas para los baños de los diferentes bares, acudiesen a rincones más o menos escondidos de la vía pública -como esquinas o junto a contenedores- para orinar.

Una práctica multada por la Policía Local de Salamanca siempre y cuando los agentes ‘cacen’ al infractor o infractora, algo que no sucedió tanto como gustó a los vecinos del centro de la ciudad, que fotografiaron a una gran cantidad de jóvenes satisfaciendo sus necesidades corporales así como los restos que dejaron.