​Larrazabal: “Sería bonito dedicarle una victoria a la afición”

El entrenador del Salamanca CF UDS, Aitor Larrazabal, no quería gastar fuerzas en el derbi ni en la llegada de los nuevos fichajes y solo se centra en buscar dónde dañar al Burgos. Larrazabal tendrá que volver a tirar del filial ante las numerosas bajas.

Muchas bajas. “Amaro se retiró del entrenamiento el jueves, Mati está dolorido del partido de Logroño… no estamos boyantes en cuando a número de jugadores pero tenemos el optimismo de que el equipo ha competido. Y vamos a seguir intentándolo contra el Burgos. Queremos un equipo que esté junto y que haga muchas ayudas, que el jugador siga mirando por el compañero. Chiapas, Carpio y Leo son bajas. Crespo y Amaro son dudas. Medina y Zurita han entrenado conmigo durante la semana. Si no está Crespo, tengo a Ulises Torres como lateral izquierdo. Se le trajo para competir con Crespo”.

Cambio en los servicios médicos. “Para mí, perdemos un buen profesional como es el doctor Garrido y quiero pensar que viene a ayudarnos otro buen profesional como es el doctor Cuadrado. Yo llevo dos meses y medio y no es mucho cambio pero para los jugadores sí es un momento de cambio. Llevan una serie de entrenadores, de preparadores físicos, ahora el doctor… ellos están a la expectativa de lo que puede ocurrir. Necesitamos recuperar a la gente y que lleguen los nuevos”.

Burgos. “No habían estado muy bien con todas sus expectativas. Tenían cinco caras nuevas respecto al Burgos que vimos en la primera vuelta. Eso le ha dado consistencia y alegría. Miki y Cerrajería le ha dado mucho y también la llegada de los dos jugadores por izquierda o de Roberto Alarcón en la derecha. Ya sabíamos que el mes de febrero iba a ser muy duro”.

Esperando a los refuerzos. “Cuando los trámites se vayan agilizando. Entiendo que extranjería también tendrá su peso. Tampoco me voy a desgastar todos los días cuando van a llegar porque prefiero seguir trabajando”.

Zona baja. “Peligro real cuando tienes un número de puntos que no hay mucha diferencia con los de abajo. Pero hemos visto al Deportivo en Segunda y todo es posible. Todo es posible desde la fe del propio futbolista. Ese es el ejemplo que tenemos que poner. Otras veces pasa lo contrario, que es lo que no queremos ni ver. Sería bonito dedicarle una victoria a la afición. Creo que no será un partido de muchos goles”.

Prohibido hablar del derbi. “No nos lleva a ningún lado. Lo único que nos puede hacer es gastar energía innecesariamente porque lo más importante ahora es el partido ante el Burgos. También hemos hablado del Mirandés, por cómo ha jugado en la Copa”.