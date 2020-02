Pablo Cortés reconoce que solo han cobrado una parte de lo que el Salamanca CF UDS les debe

El entrenador del filial del Salamanca CF UDS, Pablo Cortés, mostró su desacuerdo con el club por la situación a la deriva en la que está el Tercera División.

Situación. "Con una incertidumbre tremenda. Acabo de enterarme que los juveniles que habitualmente entrenan con nosotros, van a jugar con su equipo. Sé que no coinciden en día porque ellos juegan el sábado contra Unionistas. Entiendo que es un partido muy importante para el juvenil en la lucha por ese ascenso a Liga Nacional. Nosotros somos ocho más dos porteros. Hasta el sábado por la tarde o la noche, no sé quiénes iremos convocados. Pero bueno, son decisiones del club y hay que respetar las órdenes. Es una situación muy mala para el filial, para los jugadores, para el cuerpo técnico… a nosotros nos dijeron en verano que iba a ser una plantilla muy competitiva. Esa fue una de mis condiciones en verano con el club. No hay que obviar que somos un equipo de Tercera División y no de Provincial".

Posible salida. "Nos hemos planteado salir tanto yo como el cuerpo técnico. Hablo en nombre de todos, que lo correcto es seguir y darlo todo. Estamos planteando los entrenamientos ya seamos cinco o seis jugadores o bien seamos quince con la máxima profesionalidad. Estas experiencias nos sirven en nuestro camino. No es la situación deseada ni lo que nos habían dicho".

Impagos. "No hemos cobrado. Una parte sí. Pero todo lo que se nos debía no. El club nos dijo que se iba a solucionar a finales de enero pero estamos en febrero. Confiemos en el club"