Rubén, de ‘La isla de las tentaciones’, ‘ficha’ por el Fuenlabrada

El Fuenlabrada se ha sumado a la fiebre de ‘La isla de las tentaciones’ y ha ‘fichado’ a uno de sus protagonistas, Rubén Sánchez. El club ha publicado a través de las redes sociales la llegada del exfutbolista del Levante a sus instalaciones y un vídeo de su rueda de prensa, según informa el diario Mundo Deportivo.

“Llego al Fuenlabrada después de estar en una isla paradisiaca. Al Fuenlabrada, lo veo…”, arrancó. “Me palpita el Fuenlabrada, tengo las mejores palpitaciones para lo que falta del año. Me defino como un delantero goleador y en el área me gusta mucho jugar al primer toque”, sentenció.

De esta manera, el ‘Fuenla’ continúa con su troleo ya que durante las hogueras finales, cuando Rubén rechazó a Fani, también reaccionaron a través de ‘Twitter’. “OJO, que nos queda una ficha libre y nos ha gustado mucho el regate de Rubén”, apuntaron.

Anoche, Rubén se reencontró con Fani 6 meses después de volver de la República Dominicana, país en el que se grabó el ‘reality’. El joven aprovechó la oportunidad para hacer las paces con ella y explicarle por qué decidió irse solo.

Por su parte Fani, confirmó un secreto a voces, su reconciliación con Christofer. También quiso pedirle públicamente perdón por su comportamiento en ‘La isla de las tentaciones’.

“Se que me he portado muy mal contigo y que te he pedido mil veces perdón. Pero quiero pedírtelo delante de toda España. No quiero que sufras. ¿Me perdonas?”, fueron sus palabras.

Christofer le transmitió a Mónica Naranjo que “a día de hoy estoy muy feliz”. “Pasado ‘La Isla de las Tentaciones’, Fani y yo tuvimos una pequeña conversación y creo que se dio cuenta de su fallo y del o mucho que estaba arrepentida. Y se dio cuenta verdaderamente de quien es el amor de su vida”, sentenció.