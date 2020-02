Virginia Carrera (Grupo Mixto): "Hablan de que reducen la deuda del Ayuntamiento pero piden un crédito para los Presupuestos. ¿Creen que los salmantinos son tontos?"

"Este presupuesto llega mal y tarde, y es una muestra más del fracaso de su gestión, porque nada cambia, todo sigue igual, no hay ninguna inversión nueva y ustedes poco interés tienen en arreglar los problemas de la ciudadanía", ha afirmado Carrera para empezar su tiempo de palabra.

Virginia Carrera ha afirmado que el Proyecto presentado por PP y Ciudadanos no tiene planificación, "porque de nada servirá, ya que el señor Fernando Rodróguez se encargará de mover el dinero de un lado para otro y se incumplirá la mayor parte, como todos los años", ha explicado.

"Según dicen, ustedes apuestan por reducir la deuda pero, incomprensiblemente, piden un crédito. ¿Creen que los salmantinos son tontos?", ha preguntado a PP y Ciudadanos. "Hablan ustedes de políticas sociales pero deberían hablar de gasto social, porque lo que hacen año tras año es caridad. Ustedes ofrecen pequeñas ayudas y no abordan los problemas de manera integral. Este Presupuesto hace lo de siempre, ofrecer ayudas a la gente para que siga manteniendo su situación de dependencia, que unida a la precariedad genera situaciones de vulnerabilidad, pobreza, violencia, deshaucios y desempleo", ha afirmado.

Carrera ha apostado por fomentar la contratación pública en el Consistorio. "Dudo mucho que ustedes crean en el empleo y la economía si no empiezan poniendo parches en su propia casa. Si ustedes no creen en reforzar la plantilla municipal, esa que han desmantelado llenándola de contratas, no vamos a poder creerles en nada. Todos los años dejan parte del presupuesto sin ejecutar y lo único que hacen es pagar deudas".

"Los barrios son los grandes olvidados de nuevo. Sus problemas no se traducen en este presupuesto. Es cierto que Tormes+ va a arreglar algunas problemáticas, pero no todas. ¿Qué pasa con las bibliotecas y los centros de participación?", ha preguntado la concejala del Grupo Mixto.

Por último, Carrera ha asegurado que los Presupuestos Municipales presentados este viernes "invierten en humo, palabrería y modifican las cantidades a su antojo". "Ustedes no hacen nada para cambiar las cosas. Votamos en contra, claro, porque este presupuesto no tiene novedades. Votamos en contra de que nos engañen, de que nos mientan, del despilfarro y del malgasto. No tienen ningún interés en que la ciudad de Salamanca sea de otra manera (...) Yo les pediría que se dieran un paseo por los barrios, no sólo por los que ustedes frecuentan. Pregunten a los vecinos sobre qué pueden hacer para mejorar su calidad de vida. Y, el año que vienen, dialoguen, escuchen y sean demócratas. Hablen con la oposición y no ofrezcan un presupuesto cerrado", ha finalizado la concejala de la oposición.