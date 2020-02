​Larrazabal: “Uno se siente triste porque el equipo no carbura”

Aitor Larrazabal, técnico del Salamanca CF UDS, reconocía en sala de prensa que el equipo no estuvo bien ante el Burgos y que los cambios no aportaron lo deseado.

Estado psicológico. “Estamos mal y tristes. No podemos estar de otra manera. El partido, en líneas generales, no ha sido bueno y menos ante un equipo con un equipo que estaba desde la primera parte con uno menos. Nos cuesta muchísimo encontrar el camino del gol y estamos faltos de frescura. Hemos intentado activar todo lo que tenemos en el aspecto ofensivo pero no hemos tenido la capacidad”.

Cambios. “No hemos generado mucho más. La gente que ha entrado fresca y no hemos tenido esa capacidad. Uno se siente triste porque el equipo no carbura y no conseguimos ganar los partidos con la necesidad que tenemos”.

Pocos efectivos. “Amaro ha hecho todo lo que ha podido con la semana que ha pasado. Estamos con pinzas. Esto es una realidad. El partido se podía haber saldado con un empate a cero y esperemos que esto no nos haga daño. Sabíamos que el Burgos ha cambiado con los fichajes de invierno”.

Continuidad. “Yo tengo que seguir intentando hasta que me digan que no puedo hacerlo más. Quiero transmitir al equipo que hay que tener fuerza. Pero cuando las piernas no van y la mente no está clara, todo se bloquea”.

Derbi. “Son partidos diferentes. Tenemos que asumir que no hemos estado de la mejor manera posible para ganar un partido y no hemos demostrado sobre el campo que teníamos un jugador más. Tenemos que regenerar lo antes posibles”.

Cánticos contra la directiva. “Estaba centrado en lo mío y en buscar las alternativas suficientes para encontrar el gol. Estoy decepcionado conmigo mismo porque no ganamos. Tenemos lo que tenemos y con ello hay que pelear. No temo por mi puesto”.