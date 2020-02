​Sandoval: “Llegamos al derbi con más necesidad que nunca de puntos”

Nuevo derbi para Miguel Ángel Sandoval. El presidente de Unionistas reconoce la necesidad de su equipo por los tres puntos y explica la decisión de que la afición del equipo rival esté situada en Fondo Norte. Por último, tuvo palabras para Tom tras su marcha y dejó abierta la puerta a la reelección en la presidencia.

Sin victorias en los derbis. “Los resultados de los últimos partidos no han sido los mejores. Llegamos al derbi con más necesidad que nunca de puntos. En estos derbis, en lo deportivo, es importante el resultado y hay ganas de ganar este encuentro. Creo que debería ser un aliciente”.

Personalidades en el palco. “Están invitados todos los partidos políticos de todos los grupos. La predisposición de toda la gente habitual es la misma de siempre”.

Ubicación de la afición rival. “Otros años no se ha cubierto la zona donde se les alojaba. Y con la ampliación de aforo en Las Pistas, creíamos que era lo mejor. Si llegasen a las 800 entradas se les colocaría dónde siempre. Queríamos hacerlo por medio de los clubes pero no ha sido posible”.

Elecciones a la presidencia. “Todavía lo tenemos que pensar la Junta Directiva. Queremos ver quién quiere seguir, porque ha sido un año muy duro, y luego empezar a realizar movimientos. Tengo claro que, si no sigo de presidente, me echaría a un lado para poder descansar”.

Marcha de Tom. “Como encargado de Relaciones Institucionales ha conseguido todo lo que se ha propuesto. Es un activo muy importante para el club. Ahora nos tocará a otros realizar el trabajo. Creo que ha sido un cúmulo y a finales de año tenía pensado dar un paso a un lado pero el partido contra el Real Madrid nos ha desgastado mucho. He oído en una entrevista decir que el trabajo de la directiva es increíble pero no me ha llegado que esté decepcionado con algunos directivos porque realizamos una labor altruista”.