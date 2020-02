​Luaces: “Hay que jugar el partido desde la cabeza y es evidente que corazón lo vamos a poner todo”

Jabi Luaces, técnico de Unionistas, dejó claro que el derbi se ganará con la cabeza, más allá del corazón. Además, descartó a Portilla para el duelo ante el Salamanca CF UDS.

Sin victorias en los derbis. “Es bueno que no haya ganado nunca porque más cerca tiene que estar por llegar. Por pura estadística. Jugamos delante de nuestra afición y necesitamos ganar. Hemos tenido un pequeño bajón después de la Copa pero llevamos tres meses a muy buen nivel”.

Plan de partido. “Tengo muy claro el once pero no lo voy a decir. Habrá algún cambio respecto a las últimas semanas. Ya se conocen los bloques al 80%. La extra motivación no es buena porque te lleva a cometer errores. Hay que jugar el partido desde la cabeza y es evidente que corazón lo vamos a poner todo”.

Bajas. “Solo Portilla. Hoy ha entrenado con el grupo pero es pronto todavía y, con los antecedentes anteriores, queremos que llegue bien al último tercio de Liga”.

Semana tranquila. “La Copa pasa factura por el esfuerzo pero también porque no tienes día de hacer carga. Solo hacíamos recuperaciones. Hablábamos del partido que habíamos jugado y del que íbamos a jugar. Ahora ya son semanas largas de domingo a domingo”.

Salamanca CF UDS. “No me preocupa el rival. Lo importante es que nosotros tengamos claro qué tenemos que hacer nosotros”.