​Rafa Dueñas: “No me voy contento con el empate”

El entrenador del Salamanca CF UDS, Rafa Dueñas, no se marchaba contento con el punto logrado en Las Pistas ante Unionistas. El técnico mexicano valoraba de forma positiva el debut de Edwin.

Valoración. “Ha sido un partido parejo, como son los derbis. Pero yo creo que merecimos un poco más. Aquí no es el merecimiento, sino concretar. Creo que ahí (en el penalti fallado por Ubis) el equipo bajó un poco. Pero contento con los jugadores, para mí son los mejores de la división. Hoy nos toca llevarnos solamente un empate. No me voy contento con el empate”.

Debut de Edwin. “Viene del viaje y de no estar tan integrado con el equipo y respondió muy bien. Ha sido un partido de mucha lucha”.

Enganchón con Luaces. “Son pasajes del partido”.

Aplausos a la afición de Unionistas al final. “Creo que para todos es un punto bueno y en el cual hay esa lucha de todo, pero al final fue un partido bien jugado y luchado. No le veo más allá. Simplemente, fue un gesto de que todo es enorme. Entiendo que ellos apoyan a su equipo”.