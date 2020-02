Igea presenta su lista con la que concurrirá a las primarias de Ciudadanos

El candidato a la presidencia de Ciudadanos ha dado a conocer este miércoles, tras un acto en León, las personas que le acompañarán en la lista con la que concurrirá a las Primarias de Ciudadanos.

Igea ha hecho pública la lista con las 30 personas que le acompañarán en la candidatura que presentará en la V Asamblea General de Ciudadanos. Entre ellas, se encuentra Marta Marbán como secretaria general y otros nombres destacados como el presidente de Melilla Eduardo de Castro y reconocidos representantes de Ciudadanos como Orlena de Miguel, Saúl Ramírez, José Luis Martínez González, Antonio Espinosa, Javier Cano Leal, Olga Louzao o Sergio Sanz.









Junto a ellos completan la candidatura otros profesionales de distintos ámbitos de la sociedad civil que aportarán su talento, experiencia y compromiso político.

Ante los medios, Igea ha expresado que este es un momento de "ilusión" para todos los militantes, pero también es un momento de responsabilidad de la formación en toda España: "Nuestra intención es dirigirnos a los militantes de Cs y decirles que es posible sacar este partido adelante, que es posible tener ilusión y que es posible reflotar este partido que hoy es más necesario que nunca.

Hay un espacio en el centro para todos los ciudadanos, que crean en la moderación, que creen en el acuerdo, que no creen en las trincheras o en el frentismo. No podemos permanecer en un frente, no podemos permanecer en un solo lado, eso sería un error" ha destacado. Además ha destacado la "continuidad" que ofrece la lista presentada hoy por Inés Arrimadas para las primarias del partido. Igea ha estado respaldado en este acto por el que fuera eurodiputado en el Parlamento Europeo, Francisco Sosa Wagner.