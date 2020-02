Planas garantiza las bonificaciones al gasóleo profesional durante toda la legislatura

El ministro de Agricultura destaca que el paquete de medidas aprobado para aliviar la situación del campo busca "dar tranquilidad" al sector, aunque ha reconocido que "los problemas de 30 años no se van a solucionar en 30 días"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha garantizado este jueves las bonificaciones al gasóleo profesional durante los cuatro años de legislatura y ha subrayado que el paquete de medidas aprobado esta semana para aliviar la situación del campo busca "dar tranquilidad" al sector, aunque ha reconocido que "los problemas de 30 años no se van a solucionar en 30 días".

El titular de Agricultura ha afirmado que el Gobierno está actuando de "forma eficaz" y que el Real Decreto-ley aprobado es "un paso adelante importante". Además de las bonificaciones al gasóleo profesional, Planas se ha comprometido a aumentar la dotación a los seguros agrarios en los próximos presupuestos y a mantener el apoyo al regadio eficiente, entre otras medidas.

"El objeto de las medidas es solucionar los problemas del campo, pero los problemas del campo no los soluciona solo el Gobierno, para la aplicación de la Ley de la cadena alimentaria es muy importante el papel de las comunidades autónomas, quienes tienen que controlar el contrato escrito", ha señalado Planas, quien propondrá en la próxima conferencia sectorial un plan de inspección vinculado al cumplimiento del Real decreto-ley en relación con los contratos.

Planas ha insistido en el objetivo de requilibrar la cadena alimentaria y darle mayor transparencia. "Los precios no se pueden fijar de arriba a abajo", ha señalado Planas, quien ha defendido un contrato "digno" y ha mostrado su apoyo a agricultores y ganaderos "sin intervenir en los precios".

"El Gobierno no puede fijar precios, estamos apoyando a pequeños agricultores y ganaderos pero no para alterar las reglas de la competencia sino para reequilibrar la cadena", ha subrayado Planas al tiempo que ha reiterado que la aplicación de las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros no repercutirán en los precios a los consumidores.

"La inclusión de los costes de producción no tiene que repercutir en el consumidor final, hay margen suficiente para reequilibrar y dar mas transparencia al conjunto de la cadena", ha afirmado.