El PP critica que la alcaldesa de Béjar no solicite el 1,5% Cultural y exige su dimisión

El Grupo Municipal Popular de Béjar, que ha calificado el pleno celebrado este jueves como "un mero trámite carente de contenido", ha pedido la dimisión de la alcaldesa, la socialista Elena Martín "por su desastre de gestión".

Elena Martín realizó ante el pleno un informe de las diferentes reuniones mantenidas. El PP se ha mostrado muy crítico con las explicaciones de la alcaldesa, asegurando que "sobre su reunión con el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, ella misma la calificó como un auténtico desastre". Para los populares bejaranos, "como ya nos tiene acostumbrados, allá donde va, hace amigos"

Otro de los temas sobre los que informó en el pleno, indica el PP en un comunicado, fue sobre la decisión de la alcaldesa de no solicitar la subvención del 1,5% Cultural "porque se requieren muchos requisitos".

Ante la petición de la concejala de Ciudadanos a la alcaldesa sobre cómo iba a asumir sus responsabilidades por la mala gestión de La Covatilla, la respuesta de Elena Martín "es que no pensaba dimitir. No solicita subvenciones porque es mucho trabajo, no tiene intención de dimitir y para rematar va haciendo amigos por todas partes. Dimisión ya", indica el PP de Béjar.





