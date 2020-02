VÍDEO | El mensaje de optimismo y vida de la 'España vaciada': "Un sitio donde me encanta vivir"

Cuando tanto se habla de despoblación, de pueblos sin vida, sin gente y sin futuro, un vídeo realizado por Maestrazgo-Els Ports -región compartida por Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana- muestra una imagen bien diferente de esa España rural, interior y despoblada. Una España "llena de grandes espacios, de paisajes, con silencios y aire puro, pueblos auténticos, criaturas maravillosas y lugares para caminar".

"Vino un mozo al pueblo y me contó de su vida en la ciudad. Me dijo que aquí vivimos en la España vacía (...) a lo mejor es él quien vive en la España vacía, vacía de espacios, silencio, autenticidad y de lugares de encuentro. Yo, si miro a mi alrededor me parece que vivo en la España llena, de comidas hechas con alimentos de la tierra y una tierra llena de sorpresas a cada vuelta del camino. Un sitio donde las personas pueden encontrarse consigo mismas y con los demás. Un sitio donde me encanta vivir y un lugar que me gustaría que todo el mundo pudiese conocer".