​Los salmantinos aspirantes a funcionario de prisiones ponen el grito en el cielo por la repetición del examen a los canarios afectados por la calima: “Ha sido mucho más fácil; desvirtúa las oposiciones”

Un total de 47 opositores canarios no pudieron volar hasta Madrid, lugar donde se celebró el segundo ejercicio el pasado 23 de febrero. Este pasado miércoles, los aspirantes del archipiélago hacían este segundo examen, algo que el resto de opositores consideran “injusto”

Tras la prueba del pasado 2 de febrero, apenas 2.700 aspirantes a formar parte del cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias eran capaces de superar la primera prueba a la que se presentaron cerca de 14.000 personas. Entre ellos, decenas de salmantinos que fijaban en su calendario el 23 de febrero, fecha en la que tendría lugar el segundo ejercicio.

Sin embargo, las quejas sobre este examen no se han hecho esperar. Y es que estos salmantinos, al igual que casi el resto de opositores que continuaban en la carrera por una de esas 905 plazas, han puesto el grito en el cielo porque a los opositores canarios que no pudieron viajar hasta Madrid a causa de la calima se les haya repetido el examen. Pero no es la repetición lo que les ha indignado, precisamente, sino la facilidad de dicha prueba, “de una dificultad muy inferior en comparación”.

Así lo asegura uno de los afectados a SALAMANCA24HORAS, quien lamenta que, además de haber tenido casi 10 días más para prepararse esta segunda prueba, el examen haya sido “mucho más fácil”, algo que “desvirtúa las oposiciones”.

Este mismo aspirante cuenta que “en causas extremas y muy justificadas”, sí que es legal que se repita el examen de una oposición, algo que parece que entraría en el caso de los 47 canarios que no pudieron volar tras cerrarse el aeropuerto a causa de la calima que azotó las Islas Canarias durante el fin de semana de Carnaval -o, al menos, así lo entendió el tribunal, que aceptó repetir el examen-.

Sin embargo, otro de los opositores a funcionario de prisiones que charla con este periódico es mucho más vehemente a la hora de mostrar su descontento. “Si el examen se repite, se debería repetir a todos para así estar en igual de condiciones”, manifiesta, coincidiendo con su compañero en que la diferencia de un examen a otro “es muy notoria”.

“No hay homogeneidad en los exámenes, y no entiendo por qué se les ha repetido”

Este segundo opositor no comprende cómo el tribunal aceptó el impedimento de volar por la calima como un impedimento de causa mayor, y recuerda que “si en otra oposición no te presentas, te fastidias”. Aunque ese día no podían volar, cree que tendrían que haber planificado su viaje con más tiempo por si les surgía un imprevisto, tal y como sucedió -fueron a viajar el sábado, un día antes del examen-. De hecho, otros muchos canarios sí pudieron asistir al examen precisamente por haberse planificado de otra forma.

Igualmente, piensa que podría haber habido otras soluciones, como hacer el examen ante notario, tal y como le sucedió a una chica almeriense embarazada y que no pudo desplazarse hasta Madrid, tal y como detalla el Diario de Almería.

De la misma manera, los 10 días extra que tuvieron para preparar el segundo examen no es la única ventaja de la que han disfrutado. Y es que, unos días después de realizarse la segunda prueba, se publicó la hoja correctora, lo que les permitió conocer de forma no oficial el resultado y estimar una nota de corte. Precisamente el publicar esa hoja correctora fue lo que motivó que el examen de los aspirantes canarios fuera diferente y, a juicio de estos salmantinos, “mucho más sencillo”, rompiéndose así “la igualdad y homogeneidad que tiene que haber en una oposición”.

Recursos al Tribunal Contencioso-Administrativo, una posibilidad que de momento no se han planteado

Se espera que a lo largo de esta semana o la que viene se publique la nota de corte, pero las esperanzas de estos charros han quedado un poco diluidas después de lo que para ellos es un escándalo, ya que piensan que la repetición del examen ha beneficiado a unos pocos.

Si bien el Diario de Almería habla de que hay muchos almerienses que se están pensando acudir al Tribunal Contencioso-Administrativo para interponer un recurso a la realización de esa segunda prueba -así como realizar diferentes recursos potestativos-, estos salmantinos explican que de momento no se han planteado tal decisión, pero que hablarán primero con sus academias para valorar qué hacer.

Lo que sí saben es que, les toque a ellos o les toque a otros, sentirán que se ha vivido más de una injusticia y no tienen ni idea de por qué se han producido. Pero incluso empiezan a sospechar de que no haya intereses mayores detrás, ya que como reiteran, “no se trata sólo de repetir el examen cuando no han podido presentarse al mismo, sino que ha sido más fácil y conociendo cuáles fueron las preguntas que entraron, que aunque las cambiasen, algo podría repetirse”.

Sea como fuere, esperarán a que se publiquen los resultados para ver cómo han quedado. Si han logrado superar la nota de corte, continuarán en la terna para hacerse con una de las plazas; si no, “pues a prepararse otro año más y mejor todavía para lograr que el año que viene sí sea uno de los que logren plaza”.