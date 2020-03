Terelu confiesa que le da miedo usar su satisfyer

Este fin de semana pasó por ‘Viva la vida’ Terelu Campos para explicar diversos temas. La cosa no fue más allá, pero nos dejó una ‘perlita’ a cuenta del juguete erótico de moda, según informa el diario digital Mundo Deportivo.

“Se me ha regalado este aparato por reyes y puedo asegurar que todavía no lo he sacado de la caja, lo prometo” comentó la presentadora, que poco después se arrancó a explicar el motivo de su decisión.

“No tengo ganas y me da un poco de miedo. Conozco los vibradores, pero el succionador de clítoris...” confesó ante el cachondeo de sus compañeras de plató.

Pero la cosa no acabó ahí, porque Terelu compartió poco después el mensaje que le acababan de enviar.

“Una amiga de Málaga que nos está viendo me está diciendo que lo abra inmediatamente esta noche. Dice que es pim pam fuego”, zanjó la ex colaboradora de ‘Sálvame’.