Detenida una mujer por amenazar y acosar a un hombre que no quería mantener una relación sentimental con ella

Agentes de la Policía Nacional han detenido a una mujer de 44 años de edad, vecina de Gijón, acusada de amenazar y acosar a un hombre con el que había mantenido una relación esporádica durante el verano. Según una nota de prensa de la Comisaría gijonesa, el denunciante explicó que había conocido a una mujer en el mes de julio en una fiesta en la que habían estado hablando, bailando y se habían dado unos besos sin haber mantenido ninguna relación sexual.

Después de la fiesta, se habían intercambiado los teléfonos para verse en otras ocasiones, pero su conducta posterior le hizo reconsiderar esta idea y había decidido que no quería tener relación con ella. La mujer le llegó a enviar varios mensajes de audio y le había llamado repetidamente, excediendo con creces el interés por tener una nueva cita.

Ante este comportamiento, el denunciante manifestó ante los agentes que le había dejado claro que no estaba interesado en mantener contacto con ella y que no iba a responder a ninguno de sus intentos. Pese al rechazo, no la hizo desistir sino que incrementó el número de llamadas, algún día llegó a recibir en su teléfono más de 200, así como mensajes escritos y de audio en las que le amenazaba e insultaba.



Según el denunciante, esta persistencia tenaz le había generado una tensión continua que le había llevado a bloquear los números que utilizaba habitualmente la mujer que, a pesar de ello, siguió llamándole desde número oculto. Los investigadores comprobaron la frecuencia con la que se producían estos contactos, ya que mientras el hombre formulaba la denuncia en dependencias policiales llegó a recibir 24 llamadas, ocho mensajes escritos y un audio en el que la mujer utilizaba un tono amenazante y le profería numerosos insultos

Una vez se hubieron constatado los hechos denunciados, los investigadores del Grupo II de Policía Judicial de La Comisaría de Gijón detuvieron en la mañana del día 5 de marzo, a una vecina de Gijón de 44 años como presunta autora de los delitos de amenazas y acoso.

El denunciante manifestó su deseo de solicitar una orden de protección ante la autoridad judicial para proteger su intimidad y evitar que la detenida intentase volver a contactar con él por cualquier medio.