​La Junta de Castilla y León anuncia medidas para frenar la expansión del coronavirus y asegura que es “bastante probable” que se suspendan los actos de Semana Santa

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, y la consejera de Sanidad, Verónica Casado, han comparecido en rueda de prensa este miércoles, 11 de marzo, tras la celebración de un Consejo de Gobierno extraordinario que por el momento se sigue celebrando a causa de la expansión del coronavirus.

Verónica Casado explicaba que las diferentes medidas se contemplan en un plan de contención pero aún no de mitigación, si bien en Miranda de Ebro, localidad donde más casos de enfermos por Covid-19 hay, se pasa a “contención reforzada”. El objetivo con estas medidas es frenar la expansión del coronavirus y “aplanar la curva de crecimiento y que el Sistema Sanitario pueda responder a la situación”.

A esto, Francisco Igea añadía que estas medidas se toman para evitar mayores contagios a partir de la semana que viene, ya que recordaba que “el crecimiento durante los próximos cinco o siete días va a ser el que es, ya que esos enfermos ya están contagiados”. Por ello, el objetivo es evitar que los contagios sigan produciéndose exponencialmente.

Al ser preguntado sobre la Semana Santa, el portavoz del Gobierno regional admitía que es “bastante probable” que se suspendan los actos y procesiones, ya que son situaciones donde hay una aglomeración de gente y, por tanto, aumentaría el riesgo de contagio. Eso sí, Igea ha matizado que todavía no es una obligación ni una decisión tomada y que tienen que esperar a ver cómo se va evolucionando durante los próximos días y semanas.

La consejera de Sanidad añadía, además, que todos los días, e incluso algunos de ellos dos veces al día, el Consejo Interterritorial se reúne para ir valorando qué decisiones adoptar y que estas se van tomando “de manera proporcional a la situación que tenemos”, por lo que puede ir variando “y lo que vale hoy, no valer pasado mañana”.

Así, por el momento no se han planteado cerrar las universidades u otros centros escolares -más allá de los de Miranda de Ebro-, si bien en el caso de duplicarse los casos se aplicarán “las actuaciones necesarias en todos los órdenes”.

No usar el transporte público, mantener unas medidas de higiene y evitar viajes innecesarios

Las medidas adoptadas por la Junta de Castilla y León, con validez -momentánea- hasta el 25 de marzo responden a las necesarias según un plan de “contención” del SARS-CoV-2 y ya han sido comunicadas a todos los portavoces parlamentarios, puesto que esta es “una emergencia nacional que no entiende de colores, gobiernos o partidos”, ha afirmado Igea.

Principalmente, el vicepresidente de la Junta ha apelado a la responsabilidad “individual” de cada persona, valorando de manera positiva el aislamiento en el caso de presentar algún tipo de síntomas porque “es lo que nos ha permitido evitar una escalada en esta Comunidad como ha sucedido en otras”.

Igualmente, ha señalado que, si bien la dispersión poblacional siempre es un problema, esta vez ha ayudado porque ha permitido que no todos los casos se concentren en un solo sitio -salvo Miranda de Ebro- y que haya más camas de UCI preparadas en diversos centros hospitalarios.

Siempre pendientes de la evolución de la epidemia en Madrid, Francisco Igea ha explicado que las medidas son las siguientes:

- Llevar a cabo medidas higiénicas como lavarse las manos con jabón o desinfectante de manera regular, taparse con el codo al toser, usar pañuelos desechables o limpiar regularmente las superficies

- Evitar viajes que no sean necesarios y evitar el transporte público en general y especialmente los relacionados con las zonas de riesgo como son Madrid, País Vasco y La Rioja

- Evitar viajar a las zonas de riesgo

- Evitar el contacto con personas de riesgo

- Fomentar el cuidado domiciliario de los mayores, a los que se ha de limitar las salidas del hogar o residencia

- Evitar lugares concurridos donde no sea posible guardar la distancia interpersonal de seguridad de un metro

Además, los grandes eventos deportivos se realizarán a puerta cerrada siempre que se disputen -salvo en Miranda de Ebro, donde todos han quedado suspendidos-. No sólo eso, sino que Igea ha hecho un llamamiento para que las aglomeraciones no se produzcan fuera de los recintos deportivos “como sucedió en Valencia, porque no sirve de nada toda la precaución”.

Igualmente, se restringirán las visitas y acompañamientos a los centros sanitarios al “mínimo”, prohibiéndose las visitas de menores, y se suspenderán todas las prácticas docentes en centros sanitarios, si bien están valorando que el alumnado de último año de Medicina y Enfermería sí pueda realizarlas “bajo autorización expresa”.

En los próximos días se podrían adoptar más medidas en función del avance del coronavirus en la Comunidad

De la misma manera, Francisco Igea ha insistido en “cuidar a todos los profesionales” sanitarios y evitarles sobrecargas de trabajo, además de reconocer el trabajo que están desempeñando.

Las medidas anunciadas, que todavía han de concretarse a lo largo de este miércoles, incluyen asimismo un paquete “para evitar el impacto económico”, especialmente entre los autónomos y las pequeñas y medianas empresas.

En lo que a los trabajos de empleados autonómicos se refiere, cada uno estará sometido a lo que diga cada Consejería, si bien se intentará fomentar el teletrabajo y la flexibilidad horaria, especialmente en aquellos concentrados en Miranda de Ebro y alrededores.

Francisco Igea y Verónica Casado no han descartado tomar más medidas en los próximos días, si bien deberán esperar a la evolución de la epidemia para decidir.

Medidas más severas en Miranda de Ebro, Pancorbo y Treviño al haber mayor prevalencia de casos

La consejera de Sanidad concretaba que España ya es el segundo país con más casos de enfermos por Covid-19 (2.002) sólo por detrás de Italia. Por el momento, “la letalidad es la que nos esperábamos que fuera”, de en torno al 2%, lo que significa que es “una infección contagiosa pero no letal” salvo entre los mayores, quienes sí tienen una mayor probabilidad de fallecer.

Para cuidar a estos mayores y para evitar que el sistema sanitario castellano y leonés colapse es por lo que se han decidido tomar las medidas antes anunciadas que son más severas en Miranda de Ebro, Pancorbo y el condado de Treviño, donde el escenario es de “contención reforzada”. Todas las decisiones, eso sí, han sido tomadas en coordinación con la OMS y el Ministerio de Sanidad y son “medidas técnicas que no pueden ser de otra manera en un contexto epidémico”.

Estas medidas especiales en Miranda, Pancorbo y Treviño son:

- Suspensión de la actividad docente presencial y de las actividades extraescolares. También de la Universidad de la Experiencia

- Suspensión de las actividades programadas en atención primaria y hospitalaria salvo en circunstancias especiales. Es decir, “se continuará atendiendo las urgencias y los enfermos graves, pero se limitarán a esos casos”

- Se suspenden los acompañamientos y visitas a los centros sanitarios salvo circunstancias individuales como en situaciones terminales o de humanización

- En el caso de que se apliquen medidas de aislamiento y cuarentena (por el momento, no tomadas), habrá sanciones para quienes las incumplan

- Se suspende la actividad presencial en los centros de día de atención social y se restringen las visitas a una al día y durante máximo una hora, siempre que sea posible en la habitación del residente

- Se suspenden las actividades en centros cívicos, deportivos, ludotecas, espectáculos públicos…

- Se recomienda la suspensión de actos litúrgicos y civiles. Una recomendación “que podría pasar a obligación”, reconocía Igea

- Se suspende el deporte base escolar

- Se suspenden las actividades colectivas en espacios cerrados de más de 1.000 personas. Si son de menos, sólo se celebrarán si cubren un tercio del aforo.

- Se suspenden actividades al aire libre que puedan aglutinar gente como mercadillos, matanzas o similares

- Se desinfectarán los vehículos de transporte público una vez al día, si bien se recomienda no usarlo “encarecidamente”

- Si se tienen síntomas respiratorios o fiebre, se recomienda a las personas que se queden en sus domicilios y no acudan a los lugares de trabajo. Además, que eviten lugares con personas mayores o enfermos crónicos

- No acudir a los centros sanitarios salvo que sea un caso grave a juicio del usuario o del cuidador

- Facilitar en Miranda de Ebro y alrededores el teletrabajo y la flexibilidad horaria para la conciliación laboral y familiar, especialmente entre las familias afectadas por la suspensión de clases