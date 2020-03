Crisis en el Ayuntamiento de Ledesma: Patricia Martín sigue como alcaldesa tras poner su cargo a disposición de los concejales

La crisis del equipo de Gobierno de Ledesma se ha saldado con el abandono de dos de los ediles, el independiente Julián Salinas y Sergio Tejedor, que pasan a ser concejales no adscritos en el Ayuntamiento de Ledesma.

Así lo explica la alcaldesa socialista, Patricia Martín. "Desde que comenzamos con este proyecto, el respeto, la confianza, la coherencia con nuestro proyecto, y la decisión de ser un Ayuntamiento para todos los vecinos, me han parecido primordiales a la hora de trabajar. Esto desde hace un tiempo no ha sido compartido por todos los concejales que componían la Junta de Gobierno y haciendo esta situación incompatible con mi trabajo, he puesto a disposición de todos los concejales mi cargo. Estos por mayoría han decidido que siga trabajando para Ledesma con el proyecto común que habíamos elaborado entre todos y Julián y Sergio han decidido abandonarlo y permanecer en el grupo de concejales no adscritos".

Patricia Martín asegura en sus redes que "eguiremos luchando para que todos los vecinos de Ledesma conozcan por qué nos encontramos en esta ruina económica, seguiremos con una comunicación abierta en nuestra gestión, realizaremos procesos de selección transparentes, seguiremos elaborando ordenanzas para regular toda la actividad municipal, seguiremos mejorando las relaciones de Ledesma con otras instituciones, municipios, seguiremos atendiendo a todos los vecinos, seguiremos favoreciendo la participación ciudadana, continuaremos luchando de la mano de Enusa para establecer estudios secundarios no obligatorios en Ledesma, mantendremos nuestras tradiciones, tratando de suponer un mínimo gasto para las arcas municipales, frenaremos la deuda, reduciendo el gasto al máximo que podamos, mejoraremos nuestra gestión turística, ofreciendo un turismo de mayor calidad…en definitiva, seguiremos luchando para que Ledesma sea una Ledesma Viva".





La Corporación municipal la integran cinco ediles del PSOE (dos independientes) y cuatro del PP.