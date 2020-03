​Alejandro Sánchez Palomero, tras conocer la suspensión de los Juegos Paralímpicos: “En el fondo, duele; pero es una decisión lógica y coherente”

El salmantino Alejandro Sánchez Palomero conocía en las últimas horas que los Juegos Paralímpicos han quedado suspendidos. El charro, afincado en Mallorca, iba a participar el 29 de agosto en la prueba de Paratriatlón en distancia sprint (categoría PTS-4).

El propio Alejandro se muestra positivo para superar los días de confinamiento por el coronavirus, se apoya en su hijo y toma esta situación para preparar con un año más la cita olímpica.

Confinamiento. “De momento, creo que lo estoy llevando bien. No he caído en mucho estrés porque voy restando días en vez de sumarlos. Estoy entrenando lo que puedo y estoy en hijo, que es la persona que más quiero. Estoy tratando de que él se lo pase lo mejor posible. Muchas llamadas también con amigos”.

Trabajo físico. “Estoy a la espera de que me manden una cinta de correr. Seguramente eso también me ayudará. Estos días he estado haciendo bicicleta en un rodillo y también gimnasio y movilidad con trabajo de gomas para simular el trabajo de natación. Además, vivo en un ático y tengo la suerte de que puedo salir arriba a hacer técnica de carrera”.

Decisión sobre el aplazamiento de los Juegos. “Preparas un objetivo muy grande desde hace mucho tiempo y, en el fondo, duele. Pero es una decisión lógica y coherente. La salud de todos y el respeto a las víctimas está por encima de todo. Vamos a tener un año más para poderlo preparar y ganar una medalla.”.

Actitud optimista. “Soy una persona muy positiva y así también lo estoy haciendo en estos momentos. Hay cosas que no dependen de mí, pero sí poder decidir sobre mi actitud y elijo estar positivo”.