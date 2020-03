Begoña Villacís sobre su participación en la manifestación del 8-M: "Me arrepiento y mucho"

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha confesado que se arrepiente "y mucho" de haber participado en la manifestación por el Día de la Mujer, una decisión que tomó en su momento porque fue "promovida activamente por el Gobierno" de la Nación.

Con los datos que tenía entonces, "los mismos que tenían 150.000 mujeres más", acudió a la manifestación del 8M. Ahora, con los datos que ya se conocen, se arrepiente. "Me arrepiento y mucho. Mi decisión pensaba que era acertada. Hoy no", ha señalado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Villacís, ya en el papel de vicealcaldesa, ha recordado que el Ayuntamiento no tenía la competencia para autorizar o no la manifestación, algo que corre a cargo de Delegación de Gobierno. "Como vicealcaldesa no podía hacer nada por evitarlo y yo fui personalmente", ha señalado.

Lo hizo, igual que otras 150.000 mujeres, como ha indicado, por ser una manifestación "promovida activamente por el Gobierno y en la cabecera estuvieron señaladas ministras del Gobierno. Hubo una promoción activa. Con esos datos me presenté ahí", ha remarcado. Ahora, al conocer los datos de las infecciones, se arrepiente "y mucho".