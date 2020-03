Estos son los bares, restaurantes y hoteles de España que están abiertos durante el estado de alarma

El Gobierno de España a través del BOE, tras anunciar en su Orden Ministerial el cierre de hoteles, incluyó 371 alojamientos de carretera concretos que deberán estar abiertos para dar servicio a todos aquellos trabajadores básicos para el devenir del día a día de la nación. Así estos establecimientos deberán prestar su colaboración con profesionales sanitarios, cuerpos de seguridad o transportistas, entre otros.

En Salamanca, los tres alojamientos que prestarán esta función son: El Hotel Ciudad de Salamanca, Hotel Caserón y el Hotel Gabriel y Galán. Por ello estos tres establecimientos deberán permanecer activos para prestar toda la ayuda posible y sus servicios a estos trabajadores, además de a aquellos ciudadnos que viajen por alguna de las excepciones que se recogen en el BOE durante el estado de alarma, tales como el cuidado de mayores, menores, personas con discapacidad, vulnerables o con necesidades de atención primaria.

Los centros que no estén en la lista no serán considerados esenciales y no están obligados a abrir, pero si es necesario también pueden alojar a personas que cumplan las condiciones de la lista anterior, según recoge la web especializada transporte3.com

Además, la orden fija que todos estos establecimientos, estén incluidos en la lista o no, no sólo presten alojamiento, sino también servicio de restauración y cualquier otro que resulte necesario. También se permite el acceso a las instalaciones y servicios de aseo y restauración a los transportistas de mercancías profesionales, aunque estos no se encuentren alojados.