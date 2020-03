"Estamos a punto de llegar al pico de la pandemia, ¿se han tomado las medidas necesarias que eviten la pérdida de más vidas?"

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Salamanca indica en un comunicado que, si en 24-48 horas no se han tomado las medidas necesarias que eviten la pérdida de más vidas, ustedes, y sólo ustedes, serán los responsables de las consecuencias sociales, morales y políticas".

Explica que "estamos a punto de llegar al punto más álgido de la pandemia en Salamanca" y pregunta si "¿hemos hecho las previsiones tanto de instalaciones, camas hospitalarias u otros recursos materiales, como de respiradores y profesionales más que suficientes para dar cobertura a los contagiados de los próximos días, teniendo en cuenta la situación de ocupación actual?"

La plataforma añade que los técnicos de la Consejería de Sanidad "deben tener datos de la previsión de posibles infectados a partir de hoy, dada la progresión y trayectoria habida hasta ahora. Por tanto, no es permisible ni tolerable que no se tomen todas y cada una de las medidas necesarias que eviten la pérdida de vidas por la falta de actuación. Por ello, entendemos que desde el presidente de la Junta, Sr. Mañueco, la consejera de Sanidad, Sra. Casado, y el resto de los miembros del equipo de Gobierno tendrán que ponerse en contacto tanto con los responsables sanitarios del resto de las provincias como con los de otras comunidades autónomas, que podrían tener excedentes personal, respiradores o cualquier otro material del que tanto se necesita en nuestra ciudad de Salamanca".

Para la plataforma, "no cabe ninguna otra componenda, ninguna otra actuación y muchísimo menos esperar a que lleguen los problemas, porque entonces no habrá capacidad de maniobrar y nuestros trabajadores de la Sanidad Pública ya no pueden dar más de sí, y las familias no quieren perder ni a uno más de los suyos".