La consejera de Sanidad: “El hospital de Salamanca refiere una estabilización en la hospitalización de pacientes críticos”

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha comparecido este jueves en rueda de prensa para ofrecer los últimos avances en cuanto a la gestión de la crisis del coronavirus. Aseguraba que esta seguirá siendo “una semana complicada”, dado que siguen creciendo los casos, aunque más lentamente. “Estamos deseando que llegue el día en que haya cero casos nuevos, pero tenemos que seguir peleando”, por lo que animaba a mantener la calma y potenciar la solidaridad.

A nivel regional el balance entre altas y nuevos ingresos es de 3: “Estamos llegando a una discreta estabilidad”. En cuanto a la ocupación de camas, es del 80% y de un 75% en las UCISs extendidas. En este sentido, apuntaba que el hospital de Salamanca “refiere una estabilización en la hospitalización en las unidades expandidas de críticos”, al igual que en otros centros de la comunidad.

“Se está haciendo llamamiento a profesionales que no se incorporan”

Desde la Consejería de Sanidad criticaban que “se está haciendo llamamiento a profesionales que no se incorporan. Cuando se les llama no acuden, esto no puede ser”. Por ello, Verónica Casado hacía un llamamiento a los profesionales que se han ofrecido como voluntarios para que cuando se les llama acudan, especialmente al personal de enfermería, uno de los más necesitados ahora mismo. Asimismo, el vicepresidente, Francisco Igea, añadía que “No nos olvidaremos de los profesionales que no acudan al llamamiento”.

El listado de personas disponibles de bolsas ordinarias y de voluntarios se remiten a las gerencias provinciales para actualizar las listas. En cuanto a los médicos jubilados y los estudiantes, especificaban que se irán incorporando según las necesidades, aunque posiblemente se ocuparán más de tareas de atención telefónica o de formación. Los MIR, por su parte, están siendo evaluados lo más rápidamente posible y aquellos que se incorporan reciben un complemento salarial como si fueran adjuntos.

Donaciones de la Fundación Amancio Ortega y llegada de material

Los consejeros detallaban que ya ha llegado material de protección del Gobierno de España a Castilla y León. Asimismo, anunciaban que harán llegar cuatro respiradores a la comunidad. Y a pesar de que apuntaban que “nos gustaría que mandaran más”, reconocían que gracias a lo comprado por la propia Junta y a lo que manda el Gobierno “podemos garantizar material a nuestros profesionales”.

Preguntados por las donaciones de la Fundación Amancio Ortega, detallaban que han llegado dos partidas de protección individual a través de la fundación del dueño de Inditex, al que agradecían la ayuda de logística que ha proporcionado. Sin esa “ayuda inestimable” apuntaba Igea que no habría sido posible traer el material en las cantidades que se ha hecho.

Los criterios de ingreso en UCI: “La edad no es el único criterio”

La consejera se refería a la información que ofreció el miércoles sobre los criterios de supervivencia elaborados por el Comité de Ética para esta situación. Aclaraba que “Ingresar en una UCI no significa vida y no ingresa lo contrario”. Detallaba que se trata de un recurso “muy invasivo, duro y extenso” que pone durante casi tres semanas en unas condiciones muy duras para el paciente.

Por eso, los profesionales deben poner en una balanza una serie de criterios, ya que “puede suponer más riesgos entrar en una UCI que no hacerlo”. Verónica Casado subrayaba que la edad no es el único criterio: “Hay que tener en cuenta los beneficios y los riesgos que tiene tomar esa decisión para una persona en concreto”.

Nuevo correo electrónico para animar a los hospitalizados

Asimismo, dentro del plan de humanización, la Junta de Castilla y León ha habilitado un correo electrónico para que los ciudadanos puedan animar y hacer más llevadero el ingreso a las personas que por esta situación estén hospitalizadas. “Puede ser bueno y les puede ayudar”, especialmente para paliar la soledad, ya que estos pacientes deben estar aislados en su habitación. Pueden hacer llegar sus mensajes de ánimo al correo apoyoafectadoscovid19@saludcastillayleon.es