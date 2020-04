​“Mi abuela ha superado el coronavirus y el tifus”, el relato de un nieto orgulloso

Julia García ha mostrado, a sus 89 años, su fortaleza. Esta salmantina ha superado el coronavirus y, cuando era pequeña, también superó otra grave enfermedad: el tifus.

Su nieto, Héctor, explica en SALAMANCA24HORAS el relato de más de un mes de incertidumbre de una historia que ha finalizado de forma feliz. Empezó el 3 de marzo. Se cayó mi abuela y se partió la cadera y la ingresaron ese mismo día en el Hospital Virgen Vega. Esperaron un tiempo prudencial porque es de riesgo para estabilizarla y luego la operaron el día 6. Salió muy bien de quirófano y nos dijeron que en dos o tres días nos la traíamos para casa. El lunes comienza a toser y se encuentra mal. Le hacen pruebas y ven que tiene una afectación grave en los pulmones. Todo esto con el run run del coronavirus pero, en ese momento, no pensaban en ello. Pasamos de la alegría a la desesperación en cuestión de tres días”, afirma Héctor.

Pero todavía tuvieron que esperar varios días para tener la confirmación de que Julia tenía el virus y, por el camino, se fueron contagiando también sus familiares: “Ella no mejoraba y no sabían que le pasaba. El jueves 12, caíamos mi prima y yo con fiebre. Y yo ya tenía claro que teníamos el coronavirus. Yo tenía fiebre y tos muy fuerte. Nosotros nos turnábamos durante esos días para cuidarla y pasábamos muchos días en el hospital. Entonces, nosotros ya nos tuvimos que aislar en casa por precaución pero nadie nos había dicho nada. Ni siquiera sabían que mi abuela tenía el COVID-19. Al ver que nosotros no íbamos, creemos que ahí es cuando saltaron las alarmas y empezaron a sospechar que mi abuela tenía el virus. Pero las pruebas no se las hicieron hasta el domingo. Ella llevaba mala desde el lunes. Se había contagiado más gente en el Hospital Virgen de la Vega. Mi abuela se contagió en el hospital”.

Héctor cuenta en SALAMANCA24HORAS que también pasó momentos difíciles por la enfermedad. “Mi abuela estuvo desde el día 3 de marzo hasta el día 10 por la operación y desde el día 16, que le hicieron la prueba en el Hospital Virgen de la Vega, hasta el lunes 6 de abril estuvo en el Clínico. Pero ni a mí ni a mi prima nos han hecho las pruebas. De los seis que hemos cuidado a mi abuela, tres lo hemos tenido seguro porque hemos tenido tos, fiebre, dolor de garganta y pérdida del gusto y el olfato. Cada día aparecía un síntoma nuevo. Los síntomas eran leves pero algunos eran desconocidos para mí y te asustas. Estamos confirmados como positivo pero no porque nos hayan hecho la prueba, sino porque hemos estado en contacto con mi abuela y hemos presentado los síntomas”, prosigue.

Por último, quiso agradecer a los sanitarios su labor y, sobre todo, mandar una mensaje claro sobre lo que significa su abuela para él: “Los médicos la han tratado como si fuese su segunda familia. Los médicos creían que no salía. Afortunadamente, todo dio un giro cuando hablamos con ella por un móvil, porque creíamos que nos teníamos que despedir de ella porque los médicos eran pesimistas. Ella, a parte del coronavirus, tiene un problema grave en la aorta y problemas en los pulmones. Con 89 años y todas esas patologías y ha salido. De pequeña, también superó el tifus. Para mí, mi abuela es una heroína y una luchadora”.