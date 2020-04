La consejera de Sanidad advierte: “Que haya días más luminosos no quiere decir que tengamos que salir a la calle”

Se mostraba preocupada por la cierta relajación de las medidas de aislamiento. “Es verdad que los casos van disminuyendo, pero sigue habiendo casos. No habría algo peor que tener repuntes, porque va a ser malo para la letalidad, para la mortalidad y para los ingresos”, incidía

Este miércoles la consejera de Sanidad, Verónica Casado, ofrecía una nueva rueda de prensa para hablar de los avances de la gestión del coronavirus. Afirmaba que “no podemos relajarnos, que haya días más luminosos no quiere decir que tengamos que salir a la calle”. Se mostraba preocupada por el cierto grado de relajación en las medidas del aislamiento y solicitaba prudencia y cumplir el aislamiento social: “No habría algo peor que tener repuntes, porque va a ser malo para la letalidad, para la mortalidad y para los ingresos”. “Haga el sol que haga, por favor, en casa”, repetía.

Más test y más casos

Asimismo, Verónica Casado apuntaba que con toda probabilidad los casos repuntarán en los próximos días porque se están aumentando el número de pruebas para hacer un cribado amplio de casos en lugares con prevalencia alta de la enfermedad. Salamanca, por su parte, ha recibido 8.736 test, que se repartirán en un 25% para profesionales que trabajen en hospitales y un 75% entre personal de atención primaria, trabajadores sociosanitarios y personas que vivan en residencias de la tercera edad.

De hecho, la consejera detallaba que ya se han hecho pruebas en algunas residencias en la comunidad, cuyos resultados ya se han visto este miércoles con un cierto incremento de casos. Detallaba que estos test se harán precisamente en estos centros porque “a veces es difícil saber si una persona con deterioro cognitivo tiene síntomas”, más cuando ya ha habido casos dentro de un centro.

No obstante, puntualizaba que la Consejería sigue comprando test, ya que “al ritmo que vamos en muy pocos días nos vamos a quedar sin ellos”. La consejera de Sanidad subrayaba un día más que “si no hay síntomas, no hay ningún test que permita saber si somos portadores asintomáticos. Hay que hacer el test a sintomáticos, hospitalizados, a personas con síntomas leves y que son personal esencial”.

Recuperación de la actividad en los hospitales

Verónica Casado adelantó este martes que ya se prepara en algunos hospitales de Castilla y León la recuperación de la actividad de las plantas que se han ido liberando. Y dado que la prevalencia de la enfermedad es distinta por provincias, al igual que el tamaño de los hospitales, esta liberación se irá haciendo en cada hospital “a medida que se vayan liberando las camas de covid”. De hecho, los hospitales ya están haciendo ese análisis y planificando por dónde empezar.

Sustitución de profesionales y polémica por el tipo de contrato

Dado que en los próximos días se harán más test a los profesionales sanitarios, Verónica Casado explicaba que en los casos positivos se les aislará y se valorará qué profesional le puede sustituir. Para esto serán de vitan importancia los casi 3.000 voluntarios, así como los contratos de los residentes.

En este sentido, ante la polémica y las quejas de los residentes por el tipo de contrato, la consejera de Sanidad repetía que “lo que vamos a hacer es evaluar a los residentes de últimos años para que tengan opción a su título lo antes posible. Pero se les va a pagar como adjuntos. Les contrataremos, no va a haber prórrogas de residencias. Queremos que nuestros profesionales se queden a trabajar con nosotros”.