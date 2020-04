Al vicepresidente de la Junta y a la consejera de Sanidad les da la risa cuando les preguntan por las subvenciones a la televisión privada de Castilla y León

"Castilla y León tiene un modelo de televisión concesionada pactado desde hace muchos años que tiene su sistema de financiación. Naturalmente que todos los medios prestan un servicio esencial y más en estos días. La relación de la Junta con el resto de medios no van a variar".

Así ha respondido el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, a preguntas de los periodistas en relación de seis millones concedidos a RTVCyL, aprobados hoy en Consejo de Gobierno, atendiendo "a criterios de necesidad pública". Una cantidad correspondiente al primer cuatrimestre "por trabajo vencido y por la situación de urgente necesidad".

Este dinero que recibe una televisión de gestión privada, aseguró Igea, es el fijado por la comisión parlamentaria porque "no ha cambiado nuestro criterio". Eso no quiere decir, prosiguió el vicepresidente, que el resto de medios no realicen un trabajo esencial, por lo que se mantendrán todas las campañas "en la medida de lo posible".

Sin embargo, a preguntas de los periodistas, no dio las cantidades que reciben otros medios y, al vicepresidente de la Junta, le dio la risa en plena rueda de prensa cuando fue preguntado por SALAMANCA24HORAS si por parte de la Administración regional había previsto dar otros seis millones a los medios digitales.

En una rueda de prensa con diferentes preguntas realizadas por los medios en el mismo sentido, el vicepresidente explicó que "no quiere decir que nosotros no entendamos, que todos los medios hacen un trabajo esencial", asegurando que todas las campañas institucionales "las vamos a intentar mantener en la medida de lo posible después de esta crisis".

Igea dejó claro que no se trata de una subvención por las circunstancias actuales, "es el cumplimiento de un acuerdo parlamentario", añadiendo también que se cumplirá con las campañas previstas por la Junta con los criterios aprobados en el acuerdo de Gobierno. "Nuestra manera de apoyar a los medios en esta Comunidad, y relación con los medios, no va a cambiar a raíz de esta crisis. Esa es una manera de apoyarlos".

Preguntado por la ayuda de la Junta "a medios ilegales", Igea se mostró "estupefacto" añadiendo que "si hay medios ilegales, cualquiera que conozca una actividad delictiva, su obligación es denunciarlo ante la justicia. No tengo constancia de que haya ningún medio que esté incumpliendo la ley. Hemos cambiado los criterios de repartos a criterios objetivos, ese fue el acuerdo que tomó la Junta y ese es el acuerdo que vamos a mantener".

Un nutrido grupo de periodistas siguen solicitando más explicaciones al respecto de Igea

Pese a todas las explicaciones de Francisco Igea a este respecto, un nutrido grupo de periodistas de Castilla y León no ha considerado que el vicepresidente haya respondido a sus preguntas y ha solicitado que sean respondidas por otros canales más allá de la rueda de prensa en la que Igea participa cada jueves.