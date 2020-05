Salamanca celebra el Día Contra el Bullying con una tendencia “al alza” del ciberacoso a través de las redes sociales “única ventana al mundo exterior”: “El acoso destroza familias y se lleva vidas por delante”

Este 2 de mayo, como cada año, se celebra el Día Internacional Contra el Acoso Escolar. Siendo sábado, además, estaban previstos diversos actos tanto a lo largo de la semana como en el día en concreto. Pero la pandemia del coronavirus ha dado al traste con casi todo lo programado, al menos de manera presencial.

Así lo explica la presidenta de la Asociación Salmantina contra el Bullying y el Ciberbullying (ASCBYC), Carmen Guillén, a SALAMANCA24HORAS: “Este año había un cartel bastante importante, con el Ayuntamiento de Salamanca -así como la Fundación de Saberes-, el de Villamayor y la Fundación General de la Universidad de Salamanca participando”. El eslogan era claro: "Este es tu problema", porque "es un problema notable en la sociedad y que todos, que tenemos hijos, nietos o sobrinos, podemos sufrir".

Sin embargo, todo lo previsto se ha suspendido. No sólo para el día 2, sino todo lo que se iba a hacer la semana de antes, como el evento ‘Ruedas contra el bullying’, que iba a reunir más de 100 motos de Madrid, Plasencia y diversos puntos de la provincia de Salamanca. Precisamente, la capital era el punto de salida y, tras una ruta por la provincia con desayuno y pincho incluido, se volvería hasta Villamayor para comer. En el municipio del alfoz habría, por la tarde, un gymkana, “algo novedoso que nunca habíamos hecho”.

A ello habría que sumarle que, ese mismo día, habría una suelta de globos y se leería un manifiesto “que esperábamos que contase con una persona importante del mundo de las motos leyéndolo”, además de alguien de los diversos Ayuntamientos.

Las redes sociales, único canal para salir al mundo exterior en estos tiempos… y lugar por donde sigue produciéndose el acoso escolar

Carmen Guillén señala que, en estos tiempos de confinamiento, la única puerta al exterior que tienen los jóvenes son las redes sociales, “que han llegado para quedarse”. Son muchas horas las que todo el mundo, y especialmente los más pequeños de la casa, dedican a las pantallas del móvil y del ordenador y, pese a que estas redes sociales tienen una inmensa mayoría de cosas buenas, también es el lugar en el que sigue produciéndose el acoso escolar.

Así, aunque no haya un bullying presencial, sí que hay casos de ciberbullying. “Y cada vez habrá más, y nos preocupa ese repunte”, prosigue Carmen Guillén, quien ya viene alertando de un crecimiento exponencial del acoso escolar ‘virtual’ en los últimos años a través, precisamente, de las redes sociales, a las que cada día “estamos más enganchados”.

“Nos benefician y hacen de nuestra vida más fácil, pero hay que educar en lo digital, y eso no se ha hecho hasta ahora”, prosigue la presidenta de ASCBYC, quien lamenta que esta educación virtual “es una situación extraña, que ha caído de golpe, pero de cuya necesidad veníamos avisando desde hace tiempo. Había que dar un vuelco muy importante y adecuar digitalmente la enseñanza”, recalcando que ahora se ha tenido que hacer por obligación.

Un ciberbullying que, por desgracia, está al alza: “Ya se veía venir”

Precisamente, Carmen Guillén ya contaba en años anteriores que el ciberbulling (el acoso escolar a través de las redes sociales y de internet) estaba “cotizando al alza. Y, por desgracia, siento haber acertado, pero es que se venía venir. Ojalá hubiera errado en mis pronósticos”.

De hecho, este ciberbullying, más habitual todavía desde que comenzó el confinamiento, “ha venido para quedarse, y cada vez es más fuerte”. Si hace años el acoso escolar virtual era “complementario” al bullying presencial, ahora el acoso en las aulas “está en un segundo plano”.

Por ello, la presidenta de ASCBYC pide que se tenga en cuenta “como se tenía que haber tenido antes”. Pero es que ahora, con la educación volcándose y transformándose al mundo digital, con las redes sociales en el orden del día y todas las clases impartiéndose online, “todo se debe adaptar a esta situación”.

Sea como fuere, Carmen Guillen insiste y recuerda que el acoso, en cualquiera de sus variantes, “es delito. Y todos los delitos tienen que ser denunciados. Estos también”.

“El acoso destroza familias y se lleva vidas por delante, pero muchos de los delitos están sin tipificar”

Si bien ASCBYC no ha recibido ninguna denuncia de acoso a través de las plataformas virtuales de los centros, sí que tiene constancia de ciberbullying a través de redes sociales, especialmente Instagram. Y, aunque el ciberacoso sí existe como delito y está tipificado, queda mucho camino por legislar y muchos delitos por tipificar, apunta.

“El delito de acoso escolar no existe. Sí que existe la usurpación de identidad, las humillaciones y las vejaciones. Pero muchos de los delitos de acoso están sin tipificar”, concreta, señalando que “no se pide que un niño no vaya a la cárcel, porque no debe. Pero sí que se debe reeducar, y buscar la responsabilidad en los padres, en el colegio o en quien sea que esté permitiendo tal hecho”.

Y es que, como bien lamenta, “el acoso destroza familias y se lleva vidas por delante, y eso no puede ser. La sociedad tiene que cambiar, su manera de pensar… Estamos viendo, por desgracia, que hay muchas cosas que se deben cambiar totalmente, porque sigue pasando”.

“Lo primero, hacer ver a los chicos que, ante una situación así, tienen que pedir ayuda; lo segundo, prevenir; y lo tercero, denunciar”

Hace unos días se conocía la noticia de que Tom Hanks le regalaba una máquina de escribir a un niño australiano al que sus compañeros le hacía bullying por llamarse Corona. Si bien en Salamanca no ha habido ningún caso parecido (ni les ha llegado denuncia alguna de acoso escolar utilizando el coronavirus como estigma), Carmen Guillén si tiene constancia de que, en España, se hizo bullying a jóvenes asiáticos y chinos al principio de la pandemia.

Ante estas situaciones, la presidenta de ASCBYC da las pautas a seguir: “Lo primero, hacer ver a los chicos que, ante una situación así, tienen que pedir ayuda. A los padres o a los profesores, y estos tienen que tomar decisiones; lo segundo es prevenir, y hacer un uso responsable de las redes sociales y de las nuevas tecnologías; y lo tercero es denunciar.”

De hecho, Carmen Guillen indica que, aunque las tecnologías y las redes sociales son, en su conjunto, buenas, porque “han venido para mejorar la vida”, no todo el mundo tiene las mismas intenciones, y hay que educar para no facilitar ningún tipo de información -y mucho menos personal- a desconocidos. “Hay que hacer ver a los chavales que no todo el mundo es bueno”.

Todas las actividades suspendidas por el momento… aunque se intentarán recuperar en el futuro. Mientras, ASCBYC sigue trabajando

Carmen Guillén no descarta intentar recuperar alguna actividad en el futuro. “Ruedas contra el Bullying es difícil, por ejemplo, aunque no lo doy por perdido. Y el Paseo de Orientación contra el Acoso Escolar tampoco lo podremos realizar”, explica, recordando que “prima lo que prima”.

Una segunda edición del Paseo de Orientación -se debía celebrar el día 8- que este año iba a contar con más de 30 empresas e instituciones de Salamanca, lo que permitiría hacerlo más extenso, y ya ocho colegios habían pedido a través de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes.

La recepción en el Ayuntamiento prevista para este sábado también se ha cancelado, al igual que el encendido de luces del comercio de Salamanca, que debían de iluminar de azul -color del acoso escolar- sus escaparates. Sí que se lanzarán los carteles en redes sociales, reflejando el eslogan: “Este es tu problema”. Porque, como comenta la presidenta de ASCBYB, “este es un problema de todos, de la sociedad, y no se puede mirar hacia otro lado”.

Este dos de mayo también se lanzará un vídeo muy emotivo, realizado por el CEIP Campo Charro. Además, publicarán un corto hecho en colaboración con la Facultad de Ciencias Sociales de la USAL -cuya vicedecana, Maribel Fidalgo, es madrina de ASCBYC, señala Carmen- y en el que actores y actrices de Salamanca, por las calles de la ciudad, conciencian sobre el problema del acoso. Su nombre es 'La Última Salida'.

Además, tanto el día 6 como el 7 de mayo estaban previstas en el CMI Julián Sánchez ‘El Charro’ unas jornadas y mesas de trabajo, con ponentes confirmados desde Latinoamérica, y que también contaría con un servicio de ludoteca para que los más pequeños pudieran realizar manualidades contra el bullying. “Todo se nos ha venido abajo con esta situación”, lamenta Carmen Guillén, aunque estas jornadas se intentarán recuperar tras el verano. “El resto lo damos por finiquitado hasta el año que viene”.

Eso no implica que la Asociación Salmantina contra el Bullying y el Ciberbullying no siga trabajando. “Estamos inmersos en varios proyectos, tanto unos que ya teníamos empezados como otros que han surgido nuevos. Y atendiendo a la gente, porque aunque no estemos presencialmente en el despacho, seguimos prestando apoyo y al pie del cañón a través de redes sociales, correo electrónico y teléfono”.

La presidenta de ASCBYB también muestra su apoyo a las familias de todas esas personas que han fallecido durante estos días “y que se han ido solas, como se van nuestros chavales cuando deciden irse, en silencio y en la más absoluta soledad”.