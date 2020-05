Iker Casillas explica sus miedos tras su infarto

Desde el mes de julio de 2019, la serie es testigo no sólo de la lucha de Iker por recuperarse, sino que también nos mostrará la toma de decisiones importantes para su futuro.

La plataforma estrenará este proyecto con el futbolista en la temporada 2020/21, donde se habrá cumplido más de un año grabando con él. Luis Fermoso, subdirector del programa, es el director de este proyecto, que se estrenará en la temporada 2020/21, cuando se habrá cumplido más de un año natural trabajando en esta serie documental.

La serie viajará a los momentos más icónicos de una carrera legendaria: sus mejores paradas, los momentos más importantes, los futbolistas y entrenadores que le marcaron, sus mayores éxitos... "Hemos seguido al futbolista a través de varios escenarios donde ha compartido con nosotros sus reflexiones y su día a día, desde su seguimiento médico hasta su vida personal. En todos estos meses, Iker se enfrenta a decisiones que marcarán su carrera" explican desde Movistar+.

Tras pocas semanas después del día de su operación, comienza la grabación con su recuperación. "El 9 mayo me voy a entrenar", explica el cancerbero español que jugaba con el F.C Porto en ese momento en este documental.

"Me despierto sin poder casi respirar, pero no pensaba que era un infarto", declara el marido de Sara Carbonero.

Iker ha asimilado que lo mejor es vivir en el aquí y el ahora a tenor de sus palabras en esta grabación: "No sé que será del futuro pero me da igual... Lo importante en estar aquí".

El documental va a emocionar porque Iker se abre en cuerpo y alma y desvela los miedos que le vienen a la cabeza cada día: "Noches con angustia, todo te parece una drama. No he vuelto a dormir boca abajo, aunque el doctor me decía que no me iba a morir" y continúa: "Te ves flojo, te ves desprotegido".

Iker lo ha pasado muy mal: "No ha sido fácil. Ese día lo pasé mal. Darte cuenta que apenas puedes levantar ni 15 kilos y solo te que queda un resentimiento por dentro descomunal"...

Padre de dos hijos comenta: "Alguna vez quiero correr a por una pelota y pasársela a un compañero y ves que te cuesta pasárselo. Te vas encontrando mejor cada día pero esto es lento".

Sin embargo, está sacándole la parte más positiva, algo que valora mucho como detalla en esta historia: "Ha cambiado mucho la historia. Debe ser la primera vez en la historia desde hace 22 o 23 años que me puedo a pasar un julio de vacaciones con la familia y amigos". Como no, tanto su pueblo Navalacruz en Ávila como el de su chica, Corral de Almaguer en Toledo, son sus grandes escapes.

El que fuera portero del Real Madrid está bastante recuperado: "Me encuentro con energía, me encuentro fuerte".

"Me he encontrado un Iker de mentalidad muy fuerte más de lo que pensaba. A lo que nos ha gustado el deporte, nos gusta superar retos... somos así".

Sobre el volver o no volver... Casillas reflexiona: "¿Las razones para volver? Encontrarme conmigo mismo". Por su cabeza pasan todo tiempo de pensamientos: "Pero, ¿qué necesidad tienes Iker? No sé... Son pensamientos extraños", calibra.

"Tu cabeza cuando te vas encontrando mejor no asimila por qué no puedes estar mejor... pero bueno, son cosas que pasan, no le puedes dar más vueltas".

Para él lo más difícil es ver la opinión de los médicos: "Te dice que las cosas están muy bien y que estás incluso mejor. Vas a poder hacer vida normal como cualquier persona". Y aunque le digan que está fantástico y que parece que tiene 20 años, "pero siempre hay un pero... También te están dando a entender que tendrías que dejar el fútbol".