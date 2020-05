Robleda se mantiene entre las propuestas de la Junta para la desescalada en Salamanca, a pesar de registrar casos nuevos

Este miércoles la consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha ofrecido la valoración de la situación sanitaria en la comunidad con los últimos datos, que arrojan 90 nuevos casos diagnosticados por PCR en Castilla y León, de los que 12 son de Salamanca. En contraposición a estos datos, en el sistema Medora se han registrado en la región 693 nuevos posibles casos o confirmados en las últimas 24 horas.

Por este motivo, la consejera afirmaba que tras la “subida terrible” de marzo y un abril “muy complicado”, “estamos en una meseta que continúa”, por lo que pedía no relajar el cuidado: “Seguimos teniendo casos nuevos. Pedimos paciencia y prudencia, sé que es muy duro y aburrido estar enclaustrados en casa, pero mucho más lo es estar 20 días en un hospital y en una UCI. Tenemos que ser muy prudentes con lo que hacemos”.

Solicitud de desescalada de algunas zonas básicas de salud

La Junta ya ha remitido al Gobierno su propuesta para la desescalada, que incluye 26 zonas básicas de salud de la comunidad que llevaban varios días sin casos nuevos y que podrían pasar a la fase 1 a partir del día 11. Tal y como ya había anunciado en días previos, en esta propuesta “de criterios epidemiológicos y sanitarios”, en Salamanca se incluyen Robleda, Aldeadávila de la Ribera, Lumbrales y Miranda del Castañar.

Mientras que Lumbrales y Aldeadávila llevan más de 14 días sin nuevos casos, y Miranda del Castañar más de 7 días, Robleda se cayó ayer, martes 7, del mapa de zonas verdes por la confirmación de un nuevo caso. Sin embargo, la Junta ha decidido continuar con esa propuesta para que sea una zona susceptible de desescalarse. Sin embargo, Fuenteguinaldo, que lleva 7 días ‘limpia’, no se incluye en la propuesta.

En este sentido, la consejera de Sanidad explicaba que si hay casos esporádicos en zonas que estén en verde, que no supongan que sea una zona de transmisión comunitaria porque son casos identificados, aislados y con el estudio de contacto, no supondrá que la zona vaya hacia atrás, sino que se seguirá adelante. En cuanto a la posible incorporación de Fuenteguinaldo, añadía que “tendremos que ver con el Ministerio qué ritmo nos permite incorporar nuevas zonas”.

En esas 26 zonas de toda la comunidad no hay ninguna capital de provincia, y la consejera confirmaba que para pasar de fase estas también deberán acumular varios días sin nuevos positivos: “En una zona grande es más difícil de cumplir, pero es lo que intentamos, el control de la epidemia. No es una prohibición, es una apuesta por la salud. Lo hemos frenado mucho pero seguimos con casos todos los días. Tenemos que conseguir los casos 0”. No obstante, aclaraba que si se empieza a valorar que no hay transmisión comunitaria y se identifican y aíslan los nuevos casos, “podremos avanzar más deprisa”.

Verónica Casado añadía que “si seguimos haciendo la contención, si somos respetuosos con las fases horarias y mantenemos la higiene podremos incorporar muchas más zonas”. No obstante, la decisión final de la desescalada será del Ministerio de Sanidad tras el debate bilateral que aún no tiene fecha. “En una situación de cogobernanza estoy segura de que van a escuchar”, decía la consejera. En ese momento comunicarán la decisión a alcaldes, diputaciones y delegaciones de Gobierno para coordinar las acciones.

Advertencia para los mercadillos

La consejera de Sanidad explicaba que han llegado al Gobierno regional comunicaciones de algunos ayuntamientos como el de Medina del Campo diciendo que a partir del día 10 tenían previsto poner en marcha un mercadillo. “Estamos en fase 0, no se contempla la apertura de los mercadillos”, aclaraba la consejera. Los mercadillos únicamente se permiten a partir de la fase 1 y dado que no hay ninguna zona en Castilla y León en esa fase –en todo caso lo estarán a partir del día 11-, no está permitido.

Solicitud de plazas de algunas especialidades

Ayer martes tuvo lugar un nuevo Consejo Interterritorial en relación a las plazas MIR y EIR ampliadas a razón de la pandemia. Verónica Casado explicaba que “nosotros habíamos sacado las 576 plazas acreditadas de las especialidades que estaban en precario, que en 4-5 años que iban a ser deficitarias”. Sin embargo, la Junta pedirá una ampliación de siete plazas en cuidados intensivos, radiología y microbiología

Pruebas realizadas y material

Verónica Casado detallaba que en la tasa de pruebas de detección molecular realizadas por 1.000 habitantes, la de Castilla y León es de 40,23, “bastante por encima de la media nacional”, que es de 22,3. A nivel autonómico la comunidad se equipararía con Asturias y respecto al resto de países estaría en tercera posición.

En cuanto a los sanitarios, Verónica Casado aseguraba que “en estas semanas queremos evaluar al 100% de los profesionales”. A día de hoy se les han hecho más de 185.000 pruebas. El 37,3% de los profesionales ya han sido evaluados, con 6,3% que dan positivos de media. En los estamentos más contagiados se encuentran los médicos y las enfermeras.