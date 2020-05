Castilla y León, de las pocas comunidades autónomas que no piden al Gobierno pasar a la Fase 1

La gran mayoría de las comunidades autónomas ya han solicitado pasar a la Fase 1 a partir de este lunes 11 de mayo, algo que, al parecer, no comparte Castilla y León.

La última en sumarse a esa petición ha sido Extremadura. Esta comunidad ha registrado ante el Ministerio de Sanidad la solicitud para que las provincias de Cáceres y Badajoz transiten de la Fase 0 a la Fase 1 a partir del próximo lunes 11 de mayo en función de sus datos epidemiológicos, de capacidad o de incidencia del virus en la región.

El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha informado de este aspecto en una rueda de prensa telemática en la que ha añadido que dicha solicitud ha tenido lugar después de la reunión constitutiva en la Asamblea de la comisión no permanente de estudio sobre la pandemia Covid-19.

De esta forma, la Junta de Extremadura ha enviado al Ministerio de Sanidad dos informes, uno por provincia, en los que se exponen una serie de variables epidemiológicas, socioeconómicas, sociodemográficas, de incidencia del virus o de capacidad para optar al tránsito de fase.

Fase 1 en Madrid a petición de Ayuso

El Gobierno de la Comunidad de Madrid también pedirá al Ejecutivo central entrar en la fase 1 de la desescalada el día 11 de mayo, según han adelantado a Europa Press fuentes del Ejecutivo regional.

El vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, llevaba dos días afirmando que la región "está preparada" para pasar de fase y, de hecho, había asegurado que vería "incomprensible" que el Gobierno de Pedro Sánchez no les dejase. "No podemos esperar más tiempo para abrir y para que recuperemos la normalidad", reiteró esta mañana en una videoconferencia con periodistas.

Por su parte, la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, había deslizado, en una entrevista en radio, que para poder pasar de fase tendrían que reducir las camas UCI, algo que creía que podían lograr "en estos días".

Pese a estas palabras, la dirigente había mostrado su predisposición a acabar "con tanta fase y regulación e ir directamente a ver qué personas son las que están realmente en peligro", para que sean esas las que estén "cuidadas al extremo".

Andalucia de las primeras en realizar esa petición

El Ministerio de Sanidad analizará "técnicamente" la propuesta que la Junta de Andalucía le ha remitido para la transición de la comunidad autónoma hacia la fase 1 del plan de desescalada diseñado por el Gobierno central para superar el periodo de confinamiento activado para frenar la expansión del coronavirus que causa la enfermedad del Covid-19.

En concreto, la Junta de Andalucía ha propuesto al Gobierno de España que todas las provincias de la comunidad autónoma evolucionen a la fase I del plan de desescalada --cuyo inicio está previsto para el próximo lunes, 11 de mayo--, al entender que las ocho reúnen las condiciones generales formuladas por el Ministerio de Sanidad.

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha solicitado también al Gobierno central que tres de los 33 distritos sanitarios de Andalucía --en concreto, los de Granada y Metropolitano de Granada, y el distrito Málaga-- cuenten con una serie de salvedades en la transición a ese nivel I.

En una comparecencia esta tarde en el Pleno del Parlamento andaluz, el consejero ha explicado que estas salvedades se justifican porque en estas tres áreas la tasa de incidencia de PCR positivas (sin institucionalizados) aún está en una franja de 10 a 29,99 personas por cada 100.000 habitantes, mientras que en las restantes 30 áreas dicho índice está entre "0 y 9,99".

Concretamente, en el escenario remitido al Ministerio se propone que en estos tres distritos no se permitan funerales ni velatorios, "más allá de la estricta intimidad", ni la celebración de reuniones, seminarios y congresos científicos e innovadores.

Tampoco los actos ni espectáculos al aire libre, ni los mercadillos ni actividades similares, según ha detallado el consejero, que ha explicado que, en definitiva, se trata de evitar la concentración innecesaria de personas más allá de la realización de su actividad laboral.

Cataluña solicita salir por zonas

La consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, ha anunciado que el comité técnico del Plan de Protección Civil de Catalunya (Procicat) ha propuesto al Gobierno que las regiones sanitarias de Alt Pirineu i Aran, Camp de Tarragona y Terres de l'Ebre pasen el lunes a la fase 1 del plan desconfinamiento por el coronavirus.

Lo ha explicado este miércoles en rueda de prensa telemática --en la que también ha participado el secretario de Salud Pública, Joan Guix--, tras asegurar que han identificado un riesgo epidemiológico bajo en las tres regiones.

Vergés ha detallado que las regiones de Lleida, Catalunya Central, Girona, Metro Nord y Metro Sud están en un riesgo moderado mientras que la ciudad de Barcelona es el único territorio con un riesgo epidemiológico moderado-alto.

Sobre si el Gobierno aceptará la propuesta del Ejecutivo catalán, Vergés se ha mostrado confiada y ha asegurado que "la probabilidad es altísima porque es una propuesta prudente avalada por criterios científicos y técnicos que rigen también en el Estado".

"No me imagino que pueda haber una disfunción en esta propuesta, no veo ningún problema en el plan que hemos hecho", ha añadido la consellera.

INDICADORES

Guix ha detallado los indicadores en los que han basado la propuesta del Govern, que ha partido del índice de crecimiento potencial (EPG) --que analiza la probabilidad de rebrote de la epidemia-- para definir las categorías de riesgo: de 0 a 30, bajo; entre 30 y 70, moderado; entre 70 y 100, moderado-alto, y más de 100, alto.

Este índice EPG es el producto de la multiplicación de la incidencia de casos nuevos de coronavirus por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días y el índice de transmisión de la última semana.

Guix ha detallado el riesgo según cada región sanitaria: ocho en Alt Pirineu i Aran; 18 en Terres de l'Ebre, 21 en Camp de Tarragona, 38 en Metro Nord, 46 en Catalunya Central, 58 en Metro Sud, 60 en Lleida, 65 en Girona y 91 en Barcelona.

Además de los datos epidemiológicos, Guix ha explicado que han tenido en cuenta otros factores como "la descripción del territorio, la capacidad del sistema de salud, el nivel de vigilancia epidemiológica, la posibilidad de identificar fuentes de contagio, los puntos de riesgo y las medidas de protección colectiva".

LAS OTRAS REGIONES

Vergés ha destacado que ninguna región sanitaria de Catalunya está en un riesgo elevado aunque ha reconocido que "no es motivo para relajarse porque todavía hay transmisión comunitaria del virus", y ha instado a la población a seguir las recomendaciones de higiene y seguridad.

Asimismo, ha explicado que las cifras de la epidemia "han bajado muchísimo", por lo que la semana que viene harán una nueva propuesta para las otras regiones en el marco del plan de desconfinamiento.

"Tienen que ir a un ritmo más lento y con unos días de diferencia, pero todo llega. Trabajamos para todas las regiones de Catalunya", ha añadido.

BARCELONA

La capital catalana es la región con la probabilidad de rebrote más alto, con una incidencia de 157 casos nuevos de coronavirus por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días y un índice de transmisión del 0,6.

Vergés ha insistido en que "el comportamiento de la epidemia en Barcelona es muy bueno y su capacidad sanitaria es muy grande", y ha añadido que están trabajando con el Ayuntamiento en el plan de desconfinamiento para que sea de forma segura.

Igea no lo entiende

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, se ha hecho eco de esta situación en sus redes sociales aludiendo a los muertos y los ingresos diarios de algunas comunidades autónomas dudando sobre su entrada a la fase 1. "30.000 muertos. CCAA que tienen aún decenas de ingresos diarios. Ingresos en UCIs aún muy saturadas. Esta es la realidad ¿Todos a fase I?"