Tudanca lamenta que la Comunidad no pueda pasar a la fase 1 por no cumplir criterios epidemiológicos, "ni contar con los recursos sanitarios"

Tudanca, que realizó estas declaraciones en una rueda de prensa virtual después de reunirse con representantes de los sindicatos sanitarios en la Comunidad a quienes reconoció su gran labor en la pandemia, sostuvo que “es la mayor aportación de un gobierno de España en la historia”, procedente de fondos como la inyección de 14.000 millones de euros en liquidez, de los 16.000 del fondo no reembolsable o de los 3.200 millones no ejecutados de los fondos Feder.

Por eso, instó a la Junta a que invierta, a que ponga recursos propios para demostrar que es “útil” y que no puede seguir siendo una mera gestora de recursos ajenos.

Además, Tudanca reconoció que, antes de la pandemia, el sistema sanitario de la Comunidad “estaba débil” y había sufrido un deterioro progresivo fruto de los recortes del PP. Esto, dijo, “no debe volver a pasar” y, por ello, se tiene que reforzar el personal sanitario, mejorar sus condiciones laborales y blindar la inversión en la sanidad pública.

Blindaje que PP y Ciudadanos rechazaron en la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León propuesta por el PSOE. “No puede volver a pasar, hay que blindar el sistema y dotarle de más recursos”.

Por eso, insistió en que deben continuar en el sistema todos los profesionales que se han incorporado como consecuencia de la crisis, fundamentalmente para suplir a sus compañeros de baja.

Asimismo, tras la reunión con las organizaciones sindicales, Tudanca pidió también el refuerzo de la Atención Primaria que vuelve a colocarse “como pieza esencial para la recuperación, prevención y para el control de la pandemia y para mejorar la salud pública en todo el territorio y, sobre todo, en el medio rural”.

Por último, insistió en la necesidad de rectificar el modelo de residencias con el que PP y Ciudadanos pretendían eliminar la atención médica en residencias y que se ha demostrado como “el ejemplo palmario de lo que no hay que hacer”.

Fase 1

Sobre la imposibilidad de que Castilla y León entre en la segunda fase de desescalada, Tudanca apoyó a la Junta en su decisión, aunque lo consideró “una mala noticia”. Además, recordó que la decisión se debe a criterios sanitarios y no a políticos como sí ha ocurrido en la Comunidad de Madrid.

“Si Castilla y León no va a pasar no será por la decisión de nadie, sino porque la incidencia y los recursos sanitarios no lo permiten” porque, añadió, “es la Comunidad autónoma que peor situación presenta”.

Por eso, hizo un llamamiento a la responsabilidad porque “la situación no está resuelta y estamos muy lejos de vencer al coronavirus”. De ahí, que rechazara la actitud del líder la oposición, Pablo Casado, y del PP de utilización política de la crisis y que generan confusión e incertidumbre entre los ciudadanos.