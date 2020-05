​Chuchi Jorqués, sin llamada de Unionistas pero con un gran recuerdo: “¿Cómo no vas a querer volver a un sitio que ha sido como tu casa?”

Pese al parón por el coronavirus y a que la temporada ya haya sido dada por finalizada para los equipos salmantinos de Segunda B -al no encontrarse ninguno en Playoff-, los tres conjuntos siguen trabajando en los despachos para afrontar la próxima temporada que será muy distinta a lo que veníamos conociendo hasta ahora, tanto por la composición de la categoría como por el impacto económico que ha provocado y provocará la crisis del coronavirus.

Pese a que tiene hasta a nueve jugadores con contrato de cara al próximo curso, Unionistas no ha cesado su actividad de cara a planificar la temporada 20/21 con varias incógnitas en el aire. Además de saber en qué grupo se le encuadrará, necesitará a un entrenador -a la espera de si renueva Luaces o no- para confeccionar una plantilla.

Una plantilla que, eso sí, vendrá marcada con casi total seguridad por un director deportivo, funciones que antes ocuparon Astu y Gorka Etxeberría y, en el último mercado de fichajes, Garcy, si bien parece que un nuevo nombre llegará al club blanquinegro.

Un nombre que podría ser el de un viejo conocido. De hecho, en los últimos días sonaba como posible Chuchi Jorqués, uno de los que fuera pilar del ascenso a Segunda B y que este año ha trabajado para el Palencia Cristo Atlético.

SALAMANCA24HORAS se ha puesto en contacto con Chuchi, quien ha asegurado que por el momento no ha recibido llamada alguna de Unionistas, pero que guarda muy buena relación con muchos miembros del club, como Sando y Garcy, y que considera que el equipo es como su casa, por lo que estaría encantado de volver, esta vez como director deportivo.

Contactos. “No me han llamado. Ojalá te pudiera decir que sí, que ha habido contactos, pero no me han llamado todavía.”

Relación. “Guardo muy buena relación. Conseguimos algo muy bonito en lo deportivo y también en lo personal con Tejedor, con el presi (Sando), con Torrens, con Garcy que hablo más a menudo… con mil de allí.”

Amigos en la plantilla. “Siempre estoy pendiente de Unionistas, porque además tengo amigos íntimos como Javi Navas, Carlos De la Nava, Gallego o Piojo. Son íntimos y los sigo.”

Retorno. “Que te llame un club de Segunda B, y más en un sitio que ha sido como mi cas y donde he sido querido y valorado… ¿Cómo no vas a querer volver a un sitio donde he sido superfeliz?. Pero no me han llamado.”