Los comerciantes del Casco Antiguo de Salamanca lanzan un "SOS" y piden al Ayuntamiento que trabaje para paliar su situación

"Somos un grupo de comerciantes de Salamanca afectados por la crisis económica del Covid19. Este grupo de comerciantes es absolutamente independiente y, como tal, no tiene ninguna vinculación con ninguna asociación de comercio u órgano similar y por eso queremos que se nos dé voz", informan. Todos ellos tienen en común que sus establecimientos se encuentran ubicados en la Ciudad Vieja de Salamanca, que por su especial condición se nutre de turistas.

Su llamamiento es desesperado, porque tal y como dicen, "en ausencia de turistas extranjeros, que a buen seguro no vendrán este año y el que viene previsiblemente no lo harán con alegría ante la posibilidad de un repunte; y del turismo nacional, que de momento es inviable dado que no hay libre circulación interprovincial en nuestra Comunidad"; se encuentran en una grave crisis "que resiste durante dos meses y se alargará", y que "amenaza de muerte" a sus negocios, cuya recuperación, por las circunstancias expuestas, no se va a producir como la del comercio local de proximidad que se nutre de las compras y consumo de los propios salmantinos".

"Nuestros representantes políticos deben ser sensibles ante nuestra especial situación. Solo en la Rúa Mayor hay más de 30 establecimientos de comercio, por tanto, son muchas las familias de empresarios y trabajadores que dependen de la subsistencia de esos negocios. Muchos de ellos se han visto abocados ya al despido de trabajadores, otros están asfixiados con su plantilla en situación de ERTE, autónomos sin ingresos que tampoco podemos subsistir", cuentan.

"Queremos que tomen conciencia de lo que esos comercios aportamos a la economía de la ciudad y de lo necesario que es mantener esos puestos de trabajo", dicen. Por ello, a través de este medio quieren transmitir a la Corporación Municipal que "esperamos que trabaje para paliar nuestra situación y que estamos preparando propuestas de ayuda que pondremos en su conocimiento mediante presentación en el correspondiente registro".

"También queremos transmitir nuestro deseo de que se nos oiga y de que se nos informe, por lo que esta misma semana solicitaremos una reunión con la concejalía de Comercio y con la Alcaldía.

Tampoco descartan constituirse en asociación "para hacer valer nuestros derechos e intereses legítimos", finalizan.