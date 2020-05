​Astu tiene claro su objetivo en el mercado para el Guijuelo: “Queremos sacar el mayor rendimiento al presupuesto”

El Club Deportivo Guijuelo quiso despedir el año con la prensa a través de una videollamada con periodistas de diferentes medios para poder atender a las preguntas de cada uno.

“El trato siempre ha sido ejemplar y excelente. Siempre ha habido educación y respeto. Sabemos desde dentro del club que es un área que tenemos que reforzar para que la próxima temporada podamos ser mejores”, explicó la secretaria del club, Natalia González.

La propia Natalia explicó que el presupuesto del Guijuelo puede bajar hasta un 40%. “Estamos valorando el carné de esta temporada, que han dejado de disfrutar cinco partidos y creemos que la primera vuelta va a ser sin público, buscaremos fidelizar a los socios. Estamos buscando una fórmula para juntar tres temporadas”, continuó Natalia.

También estuvo presente en la videollamada el secretario deportivo, Astu: “Agradeceros a todos la profesionalidad y la cercanía. Creo que siempre nos habéis respetado y eso es lo que todos debemos de hacer. Mi estancia en Guijuelo es corta y estoy contento en este primer año”.

El propio Astu valoraba la temporada deportiva del equipo. “Creo que al inicio nos costó a todos. Podemos decir que hemos acabado con un aprobado y hemos conseguido el objetivo principal del club, que es la salvación. El míster y yo somos ambiciosos y no nos vale con quedarnos en la categoría. Si todo acaba como parece, vamos a estar clasificados en Copa del Rey. Es algo determinante a nivel social y a nivel económico es alto que nos pedía el club”, explicó.

El secretario deportivo Astu atendió todas las preguntas posteriores de la prensa a través de la aplicación ‘Zoom’.

Mercado de fichajes. “Lo que tenemos que tener claro es que todos somos novatos para la próxima temporada. Es un mercado totalmente distinto, mucho más largo y tienes tiempo para pensar todo mejor. Pero si tienes las cosas claras puedes empezar desde la semana que viene, como queremos hacer nosotros. Queremos sacar el mayor rendimiento al presupuesto”.

Sin público. “Es un aspecto determinante para todos los clubes. En nuestro caso, los domingos por lat arde suele haber un ambiente atractivo. Quizá los futbolistas no tengan la presión de un equipo con 4.000 espectadores pero es un ambiente en el que la afición en seguida está animando. Es un público atractivo y exigente. El efecto económico… somos un club que no nos basamos en número de socios y no tenemos esa bajada que otros equipos. Ese efecto negativo lo vamos a tener pero en menor medida que el Salamanca, por ejemplo”.

Cuerpo técnico. “Hemos hecho un reunión con la Junta Directiva. Hemos explicado lo que entendemos cada uno como proyecto. Estamos al a espera de unos condicionantes del presupuesto y, a partir de ahí, hablar con el cuerpo técnico y ver cómo está Ángel y el resto… no queremos tardar mucho. Aunque es prontísimo, el mercado ya se está empezando a mover. En el Guijuelo tiene que estar el que quiera: no podemos estar esperando por un futbolista dos meses. Tenemos muchísimas opciones de jugadores que quieren jugar en el Guijuelo”

Conversaciones con jugadores. “A nivel oficial, no. Cuando sí que hemos hecho es que les hemos pedido que nos esperen un poquito. Les vas dando pistas. Hablas a nivel colectivo con todos y luego tienes que hablar individualmente con cada uno. Nosotros nos hemos portado bien como club y hemos accedido a tener el detalle de las primas con los jugadores. Ahí hemos hablado un poquito con ellos por encima”.

Cien equipos en la categoría. “Creo que no va a perjudicar a la hora de hacer la plantilla. El club tiene una posición relevante en la Segunda B. En este mercado habrá que ir calibrando todo de otro modo. Los grupos no los vamos a saber hasta dentro y nuestra función es tener un equipo en el que puedas competir en todos los grupos. Creo que con una mezcla de los grupos 1 y 2 puedes competir en el 4. Trataremos de ser el Guijuelo, un equipo protagonista”.

Negociaciones. “Creemos que se van a tener que pagar entre ocho meses y medio y nueve. En ese caso, lo que tenemos que empezar a hacer es establecer propuestas económicas a nivel mensual. Hasta ahora era un salario neto o bruto y ahora, lo que tienes que hacer, es establecer un salario mensual. Así se multiplica por los meses de la competición más el de la pretemporada”.

Objetivo: Segunda B Pro. “Para el club es determinante optar a esta liga que va a ser profesional. Podemos llamarlo ascenso o mantener la categoría. No tenemos que escondernos: somos positivos y ambiciosos. Sí es cierto que tendremos una disminución de presupuesto pero no me va a variar mucho la planificación”.