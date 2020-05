Illa no prevé cambios en el plan de desescalada porque ya se hizo preveyendo que no había inmunidad de grupo

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado hoy que el Gobierno no tiene previsión de realizar cambios en el Plan de desescalada que está llevando a cabo porque ya se hizo preveyendo que en España no hay inmunidad de rebaño. De hecho, ha afirmado que estos datos confirman la decisión de que el desconfinamiento fuera asimétrico.

Así lo ha afirmado durante la presentación de los resultados preliminares de la primera oleada del estudio de seroprevalencia que se está llevando a cabo en todo el territorio y que ha arrojado una media de inmunidad del 5 por ciento de la población. Aunque los datos son muy distintos dependiendo de las zonas, con una incidencia mucho mayor en Madrid y varias provincias de las dos Castillas, donde los datos están entre el 10 y el 14,5 por ciento.

Tras exponer los datos en una rueda de prensa con los responsables del estudio y la directora del Centro Nacional de Epidemiología, el Ministro ha sido claro al respecto al afirmar que el plan de desescalada se realizó tomando como hipótesis de trabajo que no había inmunidad de rebaño.

Por ello, ha insistido en que los resultados de este estudio no van a provocar ningún cambio en el plan de desescalada que se diseñó de acuerdo con el Comité Científico.

Es correcta la desescalada asimétrica

Y por este mismo motivo, considera "correcto" el haber puesto en marcha un plan de desconfinamiento asimétrico, en consonancia con lo que ahora han reflejado los datos, que son muy distintos en cada provincia.

"Por lo tanto, en principio no hay, por razón de estos resultados, ningún planteamiento de variar el esquema previsto de trabajo", ha recalcado aunque ha admitido que "siempre hay flexibilidad" y se puede ir adaptando cada una de las fases a como esté la epidemia en las distintas unidades territoriales.

También ha expuesto que se ha enviado a las comunidades autonómas los datos desagregados por provincias para que puedan analizar "con más granuralidad" el resultado y que les ayude a formarse una opinión de cómo está la epidemia en cada una de las unidades territoriales. Pero dejando claro que, en principio, no va a haber variación en los planes

Según Illa, la decisión de poner en marcha el plan de desescalada contemplando que no había inmunidad de grupo, como ahora se ha comprobado, demuestra que "es difícil ser más prudentes".

En cualquier caso, este es un "dato más" a tener en cuenta en las propuestas de progresión de fase que presenten las CCAA ya que la valoración es conjunta de muchos criterios, como la capacidad asistencial, epidemiológicos o capacidad de realizar test y rastreo de infectados. "Este es un elemento más que nos da una foto de como se ha extendido la epidemia por España" y que no está muy lejos de lo que se "podía intuir" por los datos diarios, ha remachado.

No adelanta decisiones sobre las propuestas de las CCAA

Tras exponer que el Ministerio ha recibido las propuestas de cambio de fase de las CCAA que no se incorporaron a la Fase 1, ha rechazado aventurar cuáles de ellas podrán progresar en el desconfinamiento.

"No quiero anticipar nada de ninguna decisión, no he podido escuchar a los técnicos ni de la comunidad proponente, ni del Ministerio de Sanidad", ha admitido.

Ante la pregunta de si comparte la prudencia con la que está actuando Cataluña al dejar fuera a Barcelona de la propuesta para pasar a fase 1, Salvador Illa no ha querido tomar partido y se ha limitado a precisar que todos los consejeros autonómicos de Sanidad están actuando de forma muy prudente.

Sí ha señalado que había recibido varias propuestas de la Generalitat, que están analizando la información remitida y que mañana se verá con la consejera Alba Vergés en una reunión bilateral para tomar una decisión conjunta.

No aclara si publicarán los informes

Illa ha esquivado responder si en esta ocasión se publicarán los informes de cada CCAA en los que se admite o no el cambio de fase. Se ha limitado a reiterar que actúan con la máxima transparencia, al tiempo que ha negado las acusaciones de actuar con criterios políticos, recalcando una vez más que actúan basándose en las recomendaciones científicas.

De la misma manera que no ha respondido a la pregunta de si el Gobierno tiene previsto reabrir el portal de transparencia o la forma en la que ha podido ayudar al Ejecutivo haberlo cerrado.

Finalmente, el ministro ha defendido la decisión de establecer una cuarentena de 14 días para las personas que lleguen fuera de España y de mantener cerradas las fronteras. Aunque ha admitido que se estudiarán todas las propuestas de la UE sobre establecer corredores seguros para reactivar el turismo en verano, pero siempre actuando, ha dicho, con máxima prudencia y criterios de salud pública para tener bajo control la pandemia.