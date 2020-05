Salamanca recibe más de 29 millones de euros del Gobierno en ayudas a trabajadores, empresarios y autónomos

Según los datos que recoge un informe del Ejecutivo central, facilitados y dados a conocer por el diputado del PSOE por Salamanca, David Serrada, la provincia salmantina recibió el pasado mes de abril por parte del Gobierno de España 29.300.000 euros para la protección de trabajadores y empresarios. Una cuantía que ha ido destinada al pago de expedientes de regulación temporal de empleo, ayudas a autónomos y pequeños empresarios y, también, al abono de las prestaciones por desempleo.

En Salamanca, según ha expuesto el diputado salmantino, unos 14.310 trabajadores se vieron afectados por un ERTE durante el pasado mes de abril y el Servicio Público de Empleo Estatal, según datos correspondientes a ese mismo mes, tenía reconocidas en la provincia un total de 16.263 prestaciones, lo que indica que 30.573 trabajadores salmantinos perciben actualmente algún tipo de prestación por un importe total de 23,7 millones de euros.

En relación a los autónomos o trabajadores por cuenta propia en Salamanca, ha manifestado Serrada, fueron un total de 8.881 los que solicitaron la prestación por cese de actividad, según se recoge en los datos que se han facilitado correspondientes a abril, de las que 8.422 solicitudes se resolvieron favorablemente y a las que el Gobierno de España destinó 5,6 millones de euros en percepciones durante ese mes.

Esto demuestra, según el parlamentario socialista salmantino David Serrada, que "el Gobierno y el PSOE cumplen con su compromiso de no dejar a ningún salmantino atrás en la salida de la crisis que actualmente padece el país". Y, en este sentido, ha querido dejar claro que “los socialistas de Salamanca no vamos a cansarnos de pedir al gobierno de España que tome las mejores decisiones para nuestra provincia pero, también, vamos a ser muy exigentes con todos los partidos y el resto de las administraciones para que estén a la altura en estas duras circunstancias, pidiéndoles que no se dediquen a hacer política de regate corto con el sufrimiento de los ciudadanos porque este es el momento de construir y no de discutir”, ha dicho.