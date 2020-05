​Álvaro Molina: “Las Rozas ya me ha hecho saber el interés por renovarme”

Álvaro Molina, central salmantino, se encuentra esperando novedades sobre el mundo del balón. Con la temporada ‘finalizada’, el futbolista charro está en Salamanca y cuida el ejercicio diario para no perder la forma. Además, desvela en SALAMANCA24HORAS que ya recibido una llamada de Las Rozas para continuar en Segunda B.

Valoración. “A nivel individual ha sido un año muy bueno. Ha ido de menos a más. Renové en Alcobendas cuando todo el mundo pensaba que me podía ir a otros equipos. Firmé una cláusula de liberación en invierno y firmé en Las Rozas para volver a Segunda B”.

Marcha de Lolo en el banquillo de Las Rozas. “Yo sabía que Lolo no iba a continuar. Me avisó hace unos días. Fue mi principal valedor para llegar a Las Rozas. A mí me encanta como entrenador. Las Rozas ya me ha hecho saber el interés por renovarme. De momento, yo se lo agradezco porque me dieron la oportunidad de estar en Segunda B”.

Futuro. “Ahora mismo, estoy confinado en mi casa en Salamanca. Entreno mucho y disfruto de la familia. Hacía tiempo que no pasaba tiempo con mis padres. Después ya veremos cómo evoluciona el mercado y qué decisiones tomar”.