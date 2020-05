​Estas son las protestas de los MIR que les han llevado a convocar una manifestación este domingo en las redes sociales

El estado de alarma, que lleva vigente desde hace ya más de dos meses, no sólo confinó a los españoles en sus domicilios, sino que también suspendió todos los plazos administrativos sine die. Más de 60 días después, no pocas son las voces que reclaman que, aunque continúe vigente el estado de alarma, se reanuden todos los procesos administrativos parados, ya que son necesarios para recuperar la normalidad en la sociedad.

Quizá uno de los aspectos más importantes, tal y como se ha demostrado en esta pandemia, es el trabajo de los profesionales sanitarios. Y muchos de ellos se enfrentan a un serio problema en los próximos días. Concretamente serán los aspirantes a una plaza MIR los que deberán elegir su plaza para los próximos cuatro o cinco años, y tal y como se anunció en el BOE, tendrán que hacerlo telemáticamente.

Si bien esta opción no es nueva -otros años se daba la opción pero casi nadie la elegía-, lo más habitual era que los aspirantes que hubieran aprobado se presentasen en el Ministerio de Sanidad y eligieran la plaza disponible que quisieran. Este año, por el coronavirus, no será posible, sino que los opositores deberán crear una lista de plazas, por orden de preferencia, pudiéndola modificar tan solo hasta doce horas antes del turno de elección de cada aspirante y siendo imposible rechazarla una vez que ha sido otorgada.

Un sistema de elección que ha levantado protestas entre los aspirantes, puesto que han detectado varios problemas. Además de que, según sus estimaciones, quedará un elevadísimo número de plazas sin cubrir a la hora de tomar posesión de las mismas, señalan que a cada aspirante se le asignará la primera plaza de su listado que esté libre “sin darle opción en ningún momento a renunciar a ella en el momento de su turno”.

Y es que hasta ahora, era posible que los aspirantes renunciaran a su plaza -y se presentaran al MIR al siguiente año- si no tenían una opción disponible que se adaptara a sus preferencias, corriendo dicha plaza y siendo ocupada, en muchas ocasiones, por otro opositor con menor nota. Al no poder realizarse esto, se corre el peligro de que muchos aspirantes no tomen posesión de la plaza y, por tanto, se pierda, valoran

Hasta ahora en todas las convocatorias anteriores se daba el caso de aspirantes que renunciaban a elegir plaza tras comprobar las opciones que les quedaban en el momento de su turno y preferían presentarse al año siguiente. Esas plazas, en vez de quedar vacantes eran elegidas por otros aspirantes con número de orden posterior. Si se lleva a cabo la vía telemática muchos de estos aspirantes que estén disconformes no van a poder renunciar a ella en el acto, simplemente no acudirán a tomar posesión el día fijado para ello y esa plaza se perderá

No es el único problema que han detectado, sino que también valoran que hay “falta de transparencia en la tramitación de expedientes académicos” o “falta de equidad en la baremación de méritos”. Todo ello ha motivado que este domingo, a las 18 horas, un colectivo independiente formado por opositores a una plaza de Formación Sanitaria Especializada haya convocado una manifestación a través de las redes sociales.

La protesta tendrá lugar, principalmente, a través de Twitter, y para colaborar con la misma se puede ayudar haciendo un retweet a los mensajes que vengan con los hashtags #FSEstalla, #2MIR20, #BastaYa y #FSEnLucha, además de twittear con dichos tags. El objetivo es dar voz a los futuros profesionales sanitarios y que sus peticiones se tengan en consideración.