Tres de cada cuatro municipios, afectados por unas normas urbanísticas provinciales "desfasadas"

UPA Salamanca lleva más de tres años solicitando de la Diputación de Salamanca la modificación de unas normas provinciales que son de 1989, y que están muy desfasadas, "teniendo unas restricciones muy importantes al desarrollo o implantación de explotaciones agrarias, que no tienen las provincias limítrofes, lo que ha motivado, que no pocas explotaciones o empresas que tenían previsto invertir en Salamanca, se lo hayan pensado mejor he invertido en las provincias limítrofes, donde los parámetros urbanísticos son mucho mejores que los provinciales".

Estas normas afectan a tres de cada cuatro municipios salmantinos que, por carecer de normas propias, se tienen que regir por los parámetros que establecen las normas provinciales.

La OPA recuerca que, urante los últimos tres años, esta organización se ha reunido hasta en cuatro ocasiones con representantes de la Diputación para trabajar sobre la modificación de los parámetros que afectan a las construcciones en terreno rustico de las muy desfasadas normas provinciales.

En la última de estas reuniones, recuerda, "se nos llegaron a presentar propuestas de modificación de las normas, indicándosenos que el plazo de seis meses se podría tener una propuesta de modificación puntual de las normas (en tanto se preparaban una nuevas normas provinciales) para ser presentada ante la Junta de Castilla y León para su aprobación, pero pasado casi un año después no hemos vuelto a tener ninguna noticia al respecto".

Para UPA, el que tengamos unas normas tan desfasadas "es una responsabilidad únicamente provincial, dado que son los responsables provinciales los que tienen que promover y luchar por la modificación de unas normas acordes a las de las provincias limítrofes, por lo que la aprobación no puede ser denegada por la Junta de Castilla y León, y la no realización de esta modificación no hace otra cosa que poner trabas de cara a lo que se puede y donde se puede construir a nuestros agricultores y ganaderos.

Desde UPA Salamanca "esperamos que se retome la modificación de las normas provinciales "con el fin de que cesen las trabas que tienen que padecer nuestros agricultores y ganaderos que no tienen los de otras provincias de Castilla y León".