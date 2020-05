El PP de Béjar responde a Fernando Pablos: "Es bochornoso que se estén dedicando a ejercer esta política carroñera, a señalar y perseguir a quienes protestan libremente"

Las concejalas populares del Ayuntamiento de Béjar, Castañar Rodilla, Olga García y Purificación Pozo, responden a las "acusaciones realizadas por el secretario general del PSOE de Salamanca, Fernando Pablos".

Ambas explican en un comunicado que, como otros muchos ciudadanos de España, "hemos decidido salir a pasear, a la hora establecida con nuestras mascarillas y siguiendo las medidas de seguridad, con una cazuela de la mano a fin de exponer nuestra protesta por la nefasta gestión del Gobierno socialista y comunista".

Añaden que las tres son concejalas del Partido Popular, "igual que ostentamos otras muchas responsabilidades en nuestra vida. Por ello, cuando decidimos acudir a un sitio, lo hacemos sin representar a nadie más que a nosotras mismas. No tienen que venir dos hombres, dirigentes socialistas, a indicarnos qué debemos hacer en nuestra vida privada. La libertad de expresión también es para las mujeres que no somos de izquierdas. Como nosotras, otros ciudadanos han expresado su enérgica protesta. Obviamente, no somos responsables de lo que otras personas puedan gritar. De nuestra boca no salen esas palabras que ustedes afirman. Rectifiquen, pues de lo contrario, serán ustedes quienes tengan que responder por ello ¿Son acaso ustedes responsables de los gritos de “hija de puta” que sufrió una de nosotras en una protesta por el simple hecho de realizar un pregón dentro de un teatro y a la que acudieron los concejales de su partido?".

Las concejalas del PP de Béjar califican de "bochornoso que se estén dedicando a ejercer esta política carroñera, a señalar y perseguir a quienes protestan libremente. Y lo es, siendo dirigentes del partido que gobierna en España. No se confundan. Son ustedes quienes tienen que dar explicaciones ante los españoles y no los ciudadanos. Deberían tener muchas más preocupaciones que esta, pues forman parte de un partido que tiene una gran responsabilidad en esta crisis sanitaria, económica y social. El miedo se ha terminado, señores. Muchos ciudadanos nos hemos cansado de su ruinosa gestión, de sus mentiras y de sus atropellos. No nos van a callar. Para su información: seguiremos acudiendo hasta que nosotras, y solo nosotras, lo consideremos oportuno.