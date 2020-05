​Dani Romo no continuará en Guijuelo: “Ángel Sánchez es, para mí, absolutamente todo”

Dani Romo tampoco seguirá en el Club Deportivo Guijuelo la próxima temporada. El segundo entrenador se despide con buenas palabras para el club pero, ante todo, para Ángel Sánchez. Ahora tendrá que esperar para conocer su futuro y no descarta ninguna opción.

No continúa en el Guijuelo. “Desde el club tienen una idea nueva o han decidido que lo mejor es cambiar de camino. Por ello han tomado la decisión de no renovar a Ángel. Mi posición estaba muy en entredicho porque desde el club no me iban a dar la posibilidad de ser primero porque así lo creen ellos y no me quedaba otra opción de poder esperar a que firmen un primer entrenador y ese primer entrenador quiera conocer y estar conmigo. Llegados a esa situación, creo que tengo mi pequeña experiencia y he vivido situaciones en este mundillo, y creo y considero que mi etapa como segundo, como preparador físico y como analista, que es lo que he hecho durante mi formación, ha llegado a su final después de Ángel. Tenía muy claro que Ángel iba a ser y es el último entrenador con el que voy a estar. Si Ángel hubiera renovado, yo no tendría ningún problema en estar otro año a su lado. Pero si tenía muy claro, y se lo comuniqué a Ángel y a Astu, que después de Ángel Sánchez no va a haber ningún otro entrenador en mi vida”.

Su etapa en Guijuelo. “Es una valoración muy exitosa. Me llevo una madurez que quizá nunca hubiera imaginado que la pudiera llegar a conseguir siendo tan joven. Y eso es gracias a todo lo que me ha aportado el club y me quedo con que ha sido el primer club que me ha dado la posibilidad de conocer desde dentro la Segunda B. No tengo más que palabras de agradecimiento. Desde Jorge Hernández hasta Natalia, que me ha tratado siempre como un verdadero hermano y me ha dado todo lo que necesitaba. Con Astu este año también he trabajado muy cómodo. Solo puedo tener palabras de agradecimiento a la directiva porque son gente muy sana. Son gente de pueblo y yo soy de pueblo también. A mucha honra. Hablo de Goyo, de Yolanda y todos los demás”.

Ángel Sánchez. “Para mí, aparte de ser una amigo, Ángel Sánchez es la persona que pone a Dani Romo en Segunda B. Es la persona que me llama y me dice que si estoy interesado en podernos reunir para conocernos. Desde el primer día me ha dicho todo muy claro y me dijo las bases de trabajo muy claras. A nivel humano, no he encontrado un entrenador con el que estar tan a gusto y poder compartir todo; independientemente de estilos o ideas futbolísticas. Ángel Sánchez es, para mí, absolutamente todo. Le estaré agradecido siempre de que me llevase a Guijuelo con él y esto no es una despedida entre los dos. Vamos a valorar el futuro pero Ángel Sánchez para Dani Romo lo es todo: el maestro que ha sido capaz de transmitirme todos los conocimientos posibles. Sin él darse cuenta, ha conseguido que Dani Romo madurase mucho, no solo en lo deportivo”.

¿Seguirá Dani al lado de Ángel en otra aventura? “Vamos a esperar a ver qué sucede. No tengo una idea formada en cuanto a mi futuro. Sé que voy a tener que moverme. A nivel personal, de momento no tengo nada pero no lo descarto. No descarto ni estar al lado de Ángel ni estar de manera individual. Mi primera opción: seguir con Ángel”.

Opciones de futuro. “Vamos a tener paciencia y ver qué puede pasar. No es algo que haya pensado todavía no haya reflexionado. Me gusta el fútbol y soy un apasionado de este deporte. Me apasionan las relaciones y el feed back diario. Y, si no es aquí en Salamanca, pues será en otro sitio. No se me caen los anillos porque ya me fui a China y también a Catar. No he valorado nada todavía pero lo que llegue se valorará y si no viene nada, seguiremos adelante”.