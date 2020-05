​Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio considera que peatonalizar algunas calles es insuficiente para la ciudad y que solo se ha hecho caso a "la presión de la hostelería"

La Asociación Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio, que trabajó activamente realizando propuestas previas a la redacción del actual Plan de Movilidad, para su estudio por parte del Ayuntamiento de Salamanca, considera que la calificación como peatonal que ahora reciben algunas nuevas calles no es tal, puesto que es temporal porque los motivos esgrimidos para ello son únicamente los sanitarios y económicos.

Según la asociación, por precaución y comodidad, en todas esas calles en las que se ha restringido la libre circulación de vehículos, los viandantes deben seguir transitando por las aceras, puesto que ese es el espacio que les quedará y, a su vez, lamentarán las escasas posibilidades de sentarse en un banco público y a la sombra. En estos primeros días las normas básicas que para el tránsito peatonal ha divulgado el Ayuntamiento no se están cumpliendo de forma estricta lo que ahuyenta a quienes desean pasear con tranquilidad y seguridad, por lo que reclamamos una mayor vigilancia.



"Ahora bien, la peatonalización de más vías públicas, para entregárselas al peatón, sigue siendo una necesidad urbanística y vital para poder desarrollar la vida en la ciudad de forma agradable, y esas vías no son necesariamente las listadas por el Ayuntamiento de Salamanca porque en ellas no se busca que la ciudad sea más humana y cómoda, solo satisfacer la presión hostelera. De haber pensado en dar preferencia al tránsito peatonal, o cuanto menos cumplir con las medidas de distancia interpersonal recomendadas, también se hubiesen tenido en cuenta otras calles, tramos de calles o se hubiesen ampliado aceras para entregar mayor espacio público al peatón. En todo caso en estos días el Ayuntamiento podrá tomar buena nota sobre la ausencia de gran parte del tráfico rodado de la Calle San Pablo, Correhuela, Plaza del Mercado, Calle Ancha, Ramón y Cajal, así como de la Plaza de San Juan Bautista y vías aledañas", apuntan desde la asociación.



Para Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio, liberar a los peatones de la restricción que para su movilidad son las aceras estrechas y los pasos de cebra puntuales, es un tema que sigue pendiente pero en el cual el Consistorio no quiere avanzar, tanto en el ámbito histórico y comercial como en los barrios de la ciudad. Cada año, por contra, son varios los millones de euros que se destinan a mejorar, o así se justifica, la circulación de automóviles con obras en puentes, rotondas, reasfaltado, etc.



"Tampoco se han tomado medidas orientadas a favorecer el tránsito peatonal como pudieran ser: la ampliación de aceras (ejemplos: la acera sur de Avda. Mirat, o el tramo de Mª Auxiliadora entre Avda. Portugal y Federico Anaya); la ampliación del espacio para la espera en los pasos de peatones (situados normalmente en la primera vía de ronda) y sus inmediaciones, reduciendo el tiempo de espera y dotándolos de sombra; la ampliación del espacio para la espera en las paradas de autobús más utilizadas, las cuáles deben disponer de sombra y cobijo suficientes; identificar los lugares más concurridos (tramos de acera, esquinas, etc.) a fin de ampliarlos o establecer normas que alivien su particular circunstancia; perseguir el estacionamiento sobre aceras, pasos de cebras o su invasión sin posibilidad de cruzarlos por parte de los vehículos; eliminación o reubicación de elementos sobre las aceras", destacan.



La asociación afirma que "las medidas implementadas obvian otras, también muy necesarias, que contribuirían positivamente en la movilidad del conjunto de los ciudadanos, como es la creación de carril-bus y carril-bici sobre la calzada, que es el espacio reservado a la circulación de vehículos, así como una ampliación del número de bases del servicio público SalEnBici. Las actuales circunstancias -que también son las futuras- demandan facilitar, potenciar y estimular una movilidad sostenible, bien de forma colectiva, bien por medio de bicicletas u otros medios no contaminantes, silenciosos, que no requieran gran espacio ni infraestructuras costosas. Recordemos que esta situación, de por sí, ya cuenta con una reducción del tráfico motivada por la caída de la actividad económica, el incremento del teletrabajo o la suspensión de muchas actividades presenciales (principalmente formativas), por lo que resulta idónea para reordenar la utilización de la calzada. Aun así, y dada la reducción de aforo en los autobuses públicos, el Ayuntamiento también debería contemplar dotar de más vehículos a las líneas, con la consiguiente reducción de frecuencias, porque tiene que detectar las demandas de los usuarios y satisfacerlas".



Desde Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio "consideramos preocupante el peso del sector de la hostelería en la economía local, lo que retrata el mercado laboral, pero aventuramos que en los próximos tiempos no será tal y que el gremio se adaptará a la nueva realidad sin necesidad de mostrarse exigente ni superior al resto de actividades o profesionales. Queremos confiar que el Ayuntamiento de Salamanca, muy comprensivo con ese colectivo, sabrá no atender todas las demandas que le lleguen del mismo porque la imagen de la ciudad, la convivencia vecinal y con otros establecimientos que aportan diversidad y atractivo a las calles son esenciales para que nuestra sociedad sea equilibrada y fuerte, algo por lo que el Consistorio debería velar.



Por último, en cuanto al Plan de Movilidad, redactado hace ocho años y sin que sus propuestas supongan ninguna transformación relevante, la Asociación ha trasladado al Ayuntamiento de Salamanca, al igual que lo anteriormente manifestado, que urge su revisión y análisis, dentro de un proceso participativo, porque demasiadas propuestas principales han sido ignoradas y no se han ejecutado. Mientras que otras se han llevado a cabo sin estar contempladas en el documento, desvirtuando la planificación que se hacía para la mejora de la movilidad de todos salmantinos, quienes principalmente transitan a pie por una ciudad en la que los medios sostenibles son anecdóticos, dado que Salamanca no cuenta con un foro de participación pública para el análisis de la movilidad. También nos hemos interesado por el funcionamiento del sistema de control de acceso de vehículos al centro y las modificaciones realizadas al mismo", concluyen