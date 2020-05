​Sandoval sobre su nuevo director deportivo: “El perfil que queremos es que conozca el mercado y que negocie bien”

El presidente de Unionistas, Miguel Ángel Sandoval, presentó al nuevo director deportivo ante los medios de comunicación. Sando desveló que Diego Hernansanz llega con dos años de contrato (un tercero opcional) y se mostró ilusionado por poder estar en Segunda B Pro.

Incorporación de Diego Hernansanz. “Llega dos años, con opción a un tercero. En el club intentamos una estructura sólida deportiva con un director deportivo. Desde noviembre ha estado Jabi Luaces con Garci. Creemos que es un buen momento que, a pesar de la situación, de crear esa estructura que creemos para Unionistas. La persona es Diego. Llevamos muchas semanas de conversación. Diego ha sido una persona muy cercana al club. Es un unionista más. El perfil del director deportivo que queremos es que conozca el mercado y que negocie bien, porque tenemos un presupuesto bajo. Esos parámetros los conoce Diego”.

¿Por qué en Unionistas, que siempre dice que es un club completamente transparente, no se había comunicado nada sobre la figura de Diego en el pasado y sí se hace ahora tras su fichaje como DD? “No se había comunicado nada pero estuvo con nosotros en las celebraciones. También en Astorga. Creo que, igual que no sacamos organigrama otros años de Tercera y allí estaban todos los nombres. Incluso gente que estaba en la secretaría técnica. También han venido colaborando otros años y no han salido. Hemos ido avanzando en categoría y también en comunicación. La figura de Diego es totalmente transparente. Astu creo que nombró a Diego cuando agradeció a la gente. Nunca le hemos escondido”.

Patrocinios de cara al año que viene. “Estoy preocupado por la salud, por el trabajo y por los patrocinadores de Unionistas. Todas las PYMES se van a ver afectadas. Nos encontraremos un panorama que será difícil encontrar patrocinios. Habrá problemas con muchos patrocinadores porque están en malas circunstancias, pero a la gente que ha estado y no pueda estar, estaría”.

Luchar por la Segunda B Pro. “Lo ideal sería meterse en Segunda B Pro. Eso es lo que van a intentar todos los equipos. Te da una profesionalización y Unionistas tiene que intentar subir. Pero luego tenemos que ser realistas y ver qué plantilla podemos hacer y nuestro objetivo real. Tenemos que tener ilusión. Es el momento de darlo todo e intentarlo. Si no lo conseguimos no será por haber puesto de nuestra parte”.