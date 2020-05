Verónica Casado recuerda que todavía no se puede ir directamente a los centros de salud, es necesaria una llamada previa

“No abrir determinados dispositivos no quiere decir que esas personas no tengan médico”. La consejera de Sanidad, Verónica Casado, explicaba que en la desescalada sanitaria ya se están reabriendo determinados espacios como los quirófanos y las consultas externas en los hospitales para recuperar la normalidad.

Sin embargo, recordaba que, aunque no se abra todo, sigue habiendo consulta, aunque sea telefónica. Este filtro, que se implantó al comienzo de la pandemia, hace que cuando una persona tiene un problema, llame primero a su centro de salud para hablar con su médico o enfermera. Dependiendo de lo que ocurra, los profesionales tomarán entonces la decisión de qué hacer.

En caso de tener que acudir al centro, estos siguen dividiendo los accesos en circuitos covid y no covid para que los pacientes contagiados no compartan espacios con los que sí. Por eso, ante la continuidad del coronavirus, Casado recalcaba la importancia de seguir ese filtro: “Se sigue recomendando que no se vaya directamente a los centros, sino ponerse en contacto”.

Verónica Casado subrayaba además el recordatorio a los padres de que sigan vacunando a sus hijos: “No podemos vacunarnos tantísimo por el coronavirus y que no estemos vacunando a los niños de otras enfermedades”. Afirmaba que sería terrible no hacerlo, ya que “sería terrible añadir a esta epidemia añadir otras epidemias de enfermedades vacunables”.

Las propuestas de Castilla y León para la desescalada y en los horarios

Tal y como ya anunció el domingo el presidente de la comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, el gobierno autonómico ha propuesto al Ministerio de Sanidad el pase a la Fase 2 el lunes, día 1, del área de El Bierzo y Laciana. Tal y como explicaba la consejera, esperarán los 14 días para proponer zonas que han pasado esta semana a la 1 para la 2: “Preferimos excedernos en nuestro anhelo de prudencia que dar pasos en falso”. En cualquier caso, la propuesta se analizará en una reunión bilateral este jueves con el Ministerio.

Sobre las 26 zonas que pasaron la primera semana a la Fase 1, la consejera detallaba que, tras un análisis se determinó que si pasaran a la Fase 2 sería perjudicial para esas zonas ya que se impedirían los traslados al resto de zonas de la provincia que están en la Fase 1, por lo que no se ha propuesto la evolución.

Asimismo, la Junta ha propuesto al Gobierno central un cambio en los horarios de paseos, de manera que se liberalicen para los niños y se pueda flexibilizar para las personas mayores. Según su opinión, los ancianos podrían salir hasta las 12 del mediodía aprovechando las horas de menos calor.

“Hace mucho tiempo que no abrazo a mi madre y me muero por hacerlo, pero tengo que tener mucho cuidado, porque me moriría si a ella le pasa algo porque yo no estoy siendo cuidadosa”

La consejera recordaba que a pesar del levantamiento de numerosas medidas, siguen en pie aquellas de prevención y apelaba a guardar prudencia con la distancia mínima y la mascarilla, especialmente con las imágenes vistas en las terrazas. “Cuando nos reunamos con nuestros familiares, con nuestros amigos, sigamos manteniendo las medidas de prevención y precaución. Puede ser que sea extraño que no nos podamos abrazar, yo desde luego hace mucho tiempo que no abrazo a mi madre de 90 años y me muero por hacerlo, pero tengo que tener mucho cuidado, porque también me moriría, y muchísimo más, si a ella le pasa algo porque yo no estoy siendo cuidadosa”, pedía.

“Queremos escribir la página en blanco con todos los colectivos políticos”

La consejera de Sanidad invitaba al Grupo Socialista a presentar los nombres de los expertos sanitarios que aportará al grupo de reconstrucción que ha constituido la Junta, formado por representantes de todos los grupos políticos. En este sentido, Casado aseguraba que los objetivos que expuso ayer Tudanca en la sesión plenaria de las Cortes son compartidos por ella misma y que está todo por hacer: “Tenemos una página en blanco y queremos escribirla con todos los colectivos políticos”.





Mencionaba además el resultado de una encuesta publicada por RTVCyL en la que gran parte de la población da su visto bueno a la gestión sanitaria durante la pandemia en la comunidad, incluyendo todas las franjas de edad y todos los grupos políticos. “Creo que toda la población, independientemente de su sentir político nos está pidiendo que nos sentemos para buscar soluciones juntos”, opinaba.