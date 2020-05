El 58% de quienes intentan dejar de fumar no lo consiguen

Este domingo tiene lugar el Día Mundial sin Tabaco. La cita trata de recordar los riesgos que conlleva el consumo de tabaco para la salud y cobra todavía más importancia en plena pandemia. Por eso Acierto.com ha comparado cómo es una vida con y sin tabaco, y ha analizado los hábitos de aquellos que sufren esta adicción.





Las consecuencias del tabco

Así, el tabaco se salda actualmente con más de 52.000 muertes anuales en España. La población fumadora en el país, además, es del 24%; una población que cada vez empieza antes y que no se ha visto disuadida por los cambios legislativos de los últimos años.



Las cifras son escalofriantes si tenemos en cuenta los riesgos asociados a su consumo continuado: adicción, ansiedad, aumento del riesgo de cáncer, desarrollo de problemas cardiovasculares varios, problemas pulmonares y respiratorios en general, disminución del sentido del olfato y un largo etcétera.



En el caso del coronavirus, recientes informes relacionan el tabaquismo con una progresión negativa y resultados adversos en pacientes con Covid-19. Algo que no sorprende si se tiene en cuenta que el consumo de tabaco se asocia con numerosas enfermedades respiratorias y a un sistema inmunitario más débil. Por no hablar de los riesgos asociados a la manipulación de la mascarilla y a las gotitas respiratorias que pueden propagarse al exhalar humo.





8 de cada 10 intentan dejar de fumar



La parte positiva es que estamos cada vez más concienciados. De hecho, conocer estas nefastas consecuencias es un aliciente para dejar el tabaco. Tanto, que según Acierto.com, hasta 8 de cada 10 han intentado dejar de fumar y ha puesto medidas para conseguirlo. Su éxito, sin embargo, es cuestionable: el 58% ha fracasado.



Las conclusiones del análisis indican también que el 41% de quienes han querido abandonar el tabaco sin éxito se han puesto manos a la obra entre una y dos veces, mientras que el 17% restante ha tratado de hacerlo en más de tres ocasiones. Los métodos más habituales son los parches de nicotina, los chicles de nicotina e incluso la hipnosis y otras terapias.





Ahooro con y sin tabaco

Tampoco podemos perder de vista el ahorro que supone dejar de fumar, otra de las grandes razones para hacerlo. Según los cálculos de Acierto.com y teniendo en cuenta cuenta el precio de la cajetilla de tabaco, que actualmente ronda los 4,50 euros. Lo que vendría a suponer un gasto de unos 1.800 euros anuales para aquellos que consuman alrededor de una al día; y un 14% del presupuesto medio anual de un español. Es decir, que en 10 años se ahorrarían más de 18.000 euros solo en cigarrillos.



Si les añadimos costes adicionales como los chicles y pastillas contra el mal aliento, los de cambiar las cortinas ennegrecidas por el humo, tratamientos dentales y otros gastos derivados -variables-, la cifra asciende a los 23.557 euros por década.