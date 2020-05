La Junta adelanta que “si hacemos las cosas bien y no hay nuevos contagios” la semana que viene pedirá que toda Castilla y León pase a la Fase 2

No obstante, si hay zonas básicas de salud que tengan un aumento de casos, estas permanecerán en la Fase 1

El 8 de junio toda Castilla y León podría pasar a la fase 2 de la desescalada si continúa la evolución favorable de casos. Así lo ha anunciado este jueves la consejera de Sanidad, Verónica Casado, que apuntaba que la semana que viene el gobierno regional deberá remitir una nueva propuesta al Ministerio sobre las zonas a desescalar y que “si hacemos las cosas bien y no hay nuevos contagios podremos pasar a toda la comunidad a fase 2”.

Dado que la Junta continúa tomando como marco la zona básica de salud en lugar de la provincia, en el caso de que haya un aumento de casos en alguna de las zonas, esta no podría pasar de Fase, puntualizaba Verónica Casado. El anuncio se produce en un día en el que Salamanca ha anotado 13 casos diagnosticados por PCR, de los que 4 son nuevos con síntomas, la mitad del total de casos que suma Castilla y León (8).

En este sentido, Verónica Casado señalaba que “es verdad que tienen cifras por PCR más altas (13), claro estas cifras nos asustan ahora comparado con los que teníamos antes, pero estos trece casos están repartidos en las zonas básicas de salud, no todos presentan síntomas y sólo dos de ellos son contagios con un contacto confirmado”.

Ese pase se produciría 14 días después de que la mayor parte de la comunidad haya avanzado a la Fase 1 este mismo lunes 25 de mayo. Y es que, desde la Junta continúan tomando los 14 días de margen para pasar de una fase a otra para controlar así la evolución de los casos, en lugar de los 7 días que ha planteado el Gobierno.

No obstante, Verónica Casado se mostraba cauta porque “estamos viendo que con la flexibilización queremos correr y normalizar mucho y cuando uno ve determinadas terrazas nos damos cuenta de que no estamos respetando las claves para evitar el contagio”. Remarcaba que “no hemos visto las fotos de personas muertas o en las UVIs, pero han estado ahí y han sido muchos, no ha sido ninguna tontería”, por eso, apelaba a la responsabilidad individual para cumplir el distanciamiento social.

La propuesta de esta semana al Gobierno

Este mismo jueves la Consejería de Sanidad ha mantenido la reunión bilateral con el Ministerio de Sanidad en la que se ha debatido la propuesta de la Junta de que el lunes 1 de junio pasen a la Fase 2 el área de El Bierzo y Laciana, algo a lo que no ha habido respuesta aún. También ha transmitido la propuesta del cambio de las franjas horarias, con la eliminación para la población en general, aunque manteniendo una franja específica para los mayores hasta las 12 de la mañana aprovechando las horas de menos calor.